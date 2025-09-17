Attualità
video suggerito
video suggerito

Violenta ginocchiata al volto mentre è a terra: atleta 15enne di taekwondo finisce in rianimazione

L’episodio si è verificato ai Campionati Europei Giovanili di kickboxing in corso a Jesolo: un 15enne ceco ha riportato un grave trauma cranico dopo una ginocchiata al volto. Stabilizzato dai sanitari, è stato trasferito d’urgenza in elicottero a Mestre, dove resta in rianimazione.
Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi
A cura di Biagio Chiariello
0 CONDIVISIONI
Immagine

Attimi di grande tensione al Palazzo del Turismo di Jesolo, dove sono in corso i Campionati Europei Giovanili di kickboxing. Nel corso di un incontro riservato alle categorie cadetti e juniores, un quindicenne della Repubblica Ceca, identificato con le iniziali V.K., ha riportato un serio trauma cranico a seguito di una serie di colpi al volto, tra cui una violenta ginocchiata mentre si trovava a terra.

L’arbitro, resosi conto della gravità della situazione, ha immediatamente interrotto il combattimento e chiamato i sanitari presenti a bordo ring. Il ragazzo, che non avrebbe perso conoscenza, è stato assistito sul posto e poi trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Jesolo, accompagnato da un familiare.

Qui è stato sottoposto a una serie di esami diagnostici che hanno escluso fratture ossee e lesioni cerebrali evidenti. Tuttavia, le condizioni cliniche del giovane hanno indotto i medici a intubarlo e a predisporre il trasferimento in una struttura più attrezzata. Nel pomeriggio, un elicottero decollato dall’ospedale Ca’ Foncello di Treviso lo ha condotto all’ospedale dell’Angelo di Mestre, dove il quindicenne è ora ricoverato in rianimazione in prognosi riservata. I medici stanno monitorando la situazione e valutano l’ipotesi di un edema cerebrale, con possibili conseguenze neurologiche.

Leggi anche
Il 21enne disabile aggredito dal branco a Sanremo: "Picchiato mentre ero a terra, ora non riesco a camminare"

Gli organizzatori dell’evento hanno espresso vicinanza alla famiglia e hanno assicurato di seguire costantemente l’evolversi delle condizioni del giovane atleta, mantenendo un contatto diretto con la direzione sanitaria e con gli accompagnatori. Nonostante l’incidente, il programma del torneo non ha subito modifiche, e le gare sono proseguite regolarmente.

Il campionato, che coinvolge oltre 2.200 atleti e circa 4.000 accompagnatori provenienti da tutto il continente, rappresenta uno degli appuntamenti più importanti del calendario internazionale delle arti marziali. A organizzarlo è Wako Europe, in collaborazione con Wako e Federkombat, la federazione italiana riconosciuta dal Coni dal 2004 e impegnata nella promozione di kickboxing, muay thai, savate, shoot boxe e sambo. Jesolo non è nuova a ospitare eventi di rilievo nel settore: già in passato la città aveva accolto competizioni europee e mondiali, diventando una delle sedi di riferimento per questo tipo di manifestazioni.

L’incidente di ieri ha inevitabilmente gettato un’ombra sul clima festoso e competitivo della manifestazione, che richiama atleti tra i migliori d’Europa nelle categorie giovanili. Restano la preoccupazione per le condizioni del ragazzo e l’attesa fiduciosa di aggiornamenti medici, nella speranza che l’episodio si risolva senza gravi conseguenze.

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
ASSALTO
A GAZA CITY
Gaza, assalto finale dell’Idf e fuga dei civili: oltre cento morti ed esodo tra i palestinesi
Israele-Hamas, l'Idf entra a Gaza: "Potente attacco alla City nella notte". L'Onu: "È genocidio"
La testimonianza dal campo di Nuseirat: "Sento il rumore delle bombe su Gaza City, la gente non sa dove andare”
Una commissione d'inchiesta Onu accusa Israele di genocidio nella Striscia di Gaza
Pesanti attacchi israeliani su Gaza City: “Migliaia di persone intrappolate in città, è un inferno”
"Israele è entrato a Gaza City": 37 esplosioni in 20 minuti. Trump: "Hamas non usi ostaggi come scudi umani"
Assemblea Onu appoggia la nascita dello Stato di Palestina, Israele e Usa contro: cosa dice la risoluzione
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views