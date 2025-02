Violenta caduta sulle piste da sci per una ragazza di 21 anni: soccorsa in stato di incoscienza, è grave

video suggerito

A cura di Eleonora Panseri

Immagine di repertorio.

Una ragazza di 21 anni è stata soccorsa e ricoverata in prognosi riservata dopo una brutta caduta sulle piste da sci a Cerreto Laghi, nel comune di Ventasso, sull'Appennino reggiano.

La sciatrice è residente a La Spezia, riporta la Gazzetta di Reggio. Come hanno ricostruito i quotidiani locali, l'incidente è avvenuto poco dopo le 11.30.

Stando a quanto si apprende, la ragazza stava scendendo lungo le piste quando, per cause da chiarire, ha perso il controllo degli sci su un avvallamento.

La 21enne, che indossava regolarmente il casco, non sarebbe una sciatrice inesperta ma ha improvvisamente preso velocità e uno sci si sarebbe staccato.

La sciatrice è andata a sbattere con violenza contro una ringhiera di metallo che delimita la pista. Immediatamente è stato lanciato l'allarme e sul posto è intervenuto il 118 con un elicottero.

La ragazza è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Maggiore di Parma. È stata soccorsa in stato di incoscienza e ora è ricoverata nel nosocomio nel reparto di Rianimazione.

Sulla base di quanto emerso da primi accertamenti, nell'incidente non risultano coinvolte altre persone. Sul luogo è intervenuta anche la squadra di servizio sicurezza piste con gli agenti della Polizia di Stato della questura di Reggio Emilia che si stanno occupando dei rilievi del caso.

Già nel pomeriggio di ieri, sabato 15 febbraio, si era verificato un altro incidente in Emilia-Romagna. Una scialpinista, una 30enne di Pistoia, si è ferita ad una gamba ed è stata raggiunta dal Soccorso alpino sul Cimoncino, in provincia di Modena.

La 30enne stava scendendo dalla parete est con dei compagni quando ha perso il controllo degli sci ed è caduta. Non riuscendo a proseguire in maniera autonoma, è stata raggiunta in elicottero e portata, in codice di media gravità, all'ospedale Maggiore di Bologna.