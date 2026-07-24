Vince 5 milioni al Gratta e Vinci e offre da bere a tutti al bar, grande festa a Scorzè: “Un angelo”

Una vittoria tanto inattesa quanto gradita che ha scatenato grandi festeggiamenti a Peseggia di Scorzè, nella città metropolitana di Venezia dove tutti sono rimasti felici di apprendere che per una volta a diventare milionario non è una persona ricca ma un semplice operaio che lavora nell’edilizia.

Sembrava una giornata come tante con il solito salto al bar del paese dopo il lavoro per salutare amici e conoscenti e prendere un gratta e vinci ma per un operaio 55enne veneto quel momento ha cambiato per sempre la sua vita perché grattando quel biglietto ha scoperto di essere il fortunato vincitore del primo premio da cinque milioni di euro. Una vittoria tanto inattesa quanto gradita che ha scatenato grandi festeggiamenti a Peseggia di Scorzè, nella città metropolitana di Venezia, dove da mercoledì sera non si parla d'altro.

Protagonista della straordinaria vincita un operaio 55enne del posto che intorno alle 18:00 di mercoledì si era fermato al Bar Luna, dove è cliente abituale, per prendere qualcosa. Quel giorno non era nemmeno convinto di voler acquistare un gratta e vinci e stava andando via ma il destino si vede che era dalla sua parte. Su insistenza del proprietario del bar tabacchi, infatti, ha deciso di assecondarlo sborsando la 20 euro per un tagliando del concorso Maxi miliardario. Una decisione che si è rivelata decisamente azzeccata.

Pochi istanti dopo, infatti, grattando il tagliando, ha fatto un incredibile scoperta. Comprensibile in quel momento l'incredulità e l'incertezza di fronte a quella vincita milionaria che di fatto cambierà la sua vita. "Quando ha grattato, ha sbattuto i pugni sul tavolo e di colpo è saltato in aria. Era completamente preso dall’entusiasmo, non capiva nulla, era agitato e quasi spaventato" ha raccontato ai quotidiani locali il titolare della ricevitoria altrettanto felice per una vincita di portata mai realizzata nel suo negozio.

Una felicità che il fortunato vincitore ha deciso immediatamente di condividere con tutti i presenti offrendo da bere e chiunque si presentasse nel locale dove tutti mercoledì sera hanno brindato alla sua vittoria. Dopo la baldoria con i presenti, l'uomo addirittura ha chiesto di essere accompagnato a casa visto che per l'euforia non riusciva più nemmeno a mettersi al volante.

La notizia in poco tempo si è sparsa in tutta la frazione cittadina dove tutti sono rimasti felici di apprendere che per una volta a diventare milionario non è una persona ricca di un semplice operaio che lavora nell'edilizia. "​Chiamatelo pure un Angelo di Peseggia, perché per questo paese e per chiunque abbia incrociato il suo cammino ha sempre fatto del bene, dimostrando una generosità e una bontà d'animo fuori dal comune" ha dichiarato un'amica, aggiungendo: "Chi lo conosce sa che la vita non gli ha regalato niente, anzi: ha dovuto affrontare tanta sofferenza e momenti davvero duri con la salute. Non è mai stato ricco e non ha mai preteso nulla. ​Se la fortuna ha bussato proprio alla sua porta, è perché il destino doveva restituirgli almeno un pizzico della felicità e del bene che lui ha sempre donato agli altri".