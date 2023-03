Vieta alla figlia di indossare jeans e top, 12enne denuncia il padre: “Dice che è troppo occidentale” Un uomo di 46 anni è indagato per maltrattamenti in famiglia in Salento perché cercava di imporre alla figlia 14enne la religione islamica. “Non voleva che indossassi jeans e top”

A cura di Gabriella Mazzeo

Non voleva che la figlia 12enne si vestisse come una ragazza italiana della sua età, anche se nata e cresciuta nel nostro Paese. Un uomo di 46 anni di origini algerine trapiantato in Salento da anni è indagato per maltrattamenti sulla figlia adolescente perché non le permetteva di vestirsi con jeans strappati, di indossare un top o di incontrare ragazzi della sua età. La madre, su spinta della bimba, ha denunciato tutto alle forze dell'ordine ed è scattato l'intervento del Tribunale dei minori.

L'uomo vive in Salento ormai da anni e ha sposato una donna del posto. Con lei ha avuto una figlia che però è stata affidata alla madre dopo la fine del matrimonio. Il 46enne ha continuato a presentarsi sotto casa dell'ex compagna e a cercare di imporre alla figlia 12enne la religione musulmana. "Io – ha raccontato la bimba agli inquirenti – mi sono sempre rifiutata, sono atea".

In seguito alla denuncia dell'ex moglie e della bimba, sono scattate le indagini. La 12enne ha fornito la sua testimonianza in ascolto protetto e ora le sue dichiarazioni saranno oggetto della perizia di una psicologa. Depositato il report, la pm modulerà un capo di imputazione preciso a carico dell'uomo.

Secondo quanto raccontato dall'ex compagna, il 46enne si presentava ubriaco sotto casa sua, rimproverandola perché permetteva alla figlia di vivere in modo "troppo occidentale". La piccola aveva più volte dovuto ribellarsi alle imposizioni paterne fino a quando la madre non ha deciso di denunciare. La Procura ha avanzato richiesta di incidente probatorio e la bimba è stata sentita più volte dagli psicologi. "Ho paura di mio padre, non voglio vivere secondo le sue indicazioni. Voglio essere libera di fare quello che voglio come tutti gli altri. – avrebbe raccontato la piccola – Sto attraversando un periodo di forte depressione".