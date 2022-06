Vicenza: scivola e cade a terra nella stalla, agricoltore muore schiacciato dalle sue mucche Bernardino Fiorentin, 55 anni, di Schiavon, è stato trovato morto nella sua stalla. Dalle prime ricostruzioni sarebbe scivolato e avrebbe battuto la testa per perdere i sensi…

A cura di Biagio Chiariello

Ucciso dagli animali che stava accudendo. È il dramma di Bernardino Fiorentin, un 55enne allevatore titolare dell'omonima azienda agricola a Schiavon, nel Vicentino. L'uomo è stato trovato senza vita, sdraiato a terra all'interno della stalla dove teneva i suoi bovini. Inutile si è rivelato il tentativo di rianimarlo da parte dei sanitari del Suem che al loro arrivo non hanno potuto far altro che constatare il decesso. A fare la tragica scoperta è stata la moglie, Fiorella, che lo cercava da ore, sia al cellulare che in tutta l'area dell'azienda agricola accanto alla loro abitazione poco lontano dalla provinciale Schiavonesca Marosticana.

Dalla prima ricostruzione effettuata dai carabinieri della compagnia di Bassano del Grappa e dai tecnici del Spisal pare che l’agricoltore stesse lavorando quando per cause ancora in corso di accertamento sarebbe scivolato finendo per sbattere la testa e per procurarsi una ferita. Con molta probabilità l’uomo, proprio a seguito della caduta, avrebbe perso conoscenza senza riuscire più a muoversi. La vicinanza con le mucche custodite nella stalla avrebbe fatto il resto è il povero uomo ha finito per restare calpestato dagli zoccoli degli animali. A stabilire le cause esatte del decesso di Fiorentin sarà quasi certamente l’autopsia che potrebbe venire disposta dagli inquirenti per individuare eventuali responsabilità.

Bernardino Fiorentin, lascia anche un figlio di 26 anni una figlia di appena 14, l'anziana madre e un fratello. Nel pomeriggio di ieri la fattoria è stata raggiunta da diversi parenti e amici, accorsi a dare conforto alla famiglia. "Non possiamo credere che sia avvenuta una cosa tanto terribile – spiegano alcuni vicini al Giornale Di Vicenza – Dino era una persona stupenda, un lavoratore instancabile. Viveva solo per la sua famiglia, che adorava oltre ogni cosa, e per il suo lavoro. Era un uomo buono, pacato, salutava sempre con un sorriso. In quella fattoria si respirava sempre tanto amore e tanta genuinità. Per sua moglie e per i suoi figli sarà durissima riprendersi".