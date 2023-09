Vicenza, nausea e vomito dopo la scuola: trenta persone in ospedale, 14 sono bambini I piccoli hanno accusato lievi disturbi e malesseri temporanei. Coinvolti anche diversi docenti e ragazzi più grandi. Non è chiaro se la causa vada cercata nel cibo oppure in un virus.

Nove bambini da 5 a 10 anni e una ragazzina di 14 anni sono finiti al pronto soccorso pediatrico del San Bortolo di Vicenza dopo aver accusato nausea e vomito: secondo quanto scrive il Giornale di Vicenza, i piccoli pazienti sono tutti alunni che frequentano la materna, la primaria e la “middle” della H-Farm international school di borgo Santa Lucia.

Giovedì 28 settembre avrebbero mangiato a pranzo alla mensa scolastica con menu fisso per alunni e insegnanti. E in serata, intorno alle 20/21, hanno cominciato a sentirsi male: per fortuna solo leggeri disturbi, qualche malessere temporaneo, nulla dunque di così grave da motivare un ricovero. Gli stessi disturbi che avrebbero accusato anche alcuni adulti – docenti dello stesso istituto, ma anche studenti più grandi. Anche nel loro caso si parla di nausea e conati di vomito, ma hanno preferito rimanersene a casa.

Ieri, comunque, per cautela, l’istituto è rimasto chiuso. La disposizione, “motu proprio”, è stata decisa dalla preside a scopo cautelativo. Le aule riapriranno regolarmente comunque lunedì anche perché la scuola opera 5 giorni la settimana e il sabato non ci sono mai lezioni.

Viene facile da pensare che il primo indiziato, in un episodio del genere, è il cibo consumato in mensa. Proprio per questo alcuni campioni degli alimenti “sub iudice” sono stati spediti subito a un laboratorio zooprofilattico di Brescia con tecnologie avanzate.

Ma la sintomatologia potrebbe essere riconducibile anche a un virus dei ceppi che colpiscono l’apparato gastro-intestinale, come il rotavirus o il norovirus che hanno un periodo di incubazione da 12 ore a 2 giorni, con infezioni piuttosto comuni che si sviluppano in ambienti chiusi e che comunque si risolvono in tempi brevi.