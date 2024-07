Vicenza, incendio sull’A4, camion prende fuoco sotto gli occhi del conducente: il video dei soccorsi Un camion che trasportava mobili ha preso fuoco sull’A4 nei pressi del casello autostradale di Montecchio Maggiore (Vicenza). L’autoarticolato ha preso fuoco sotto gli occhi del conducente: il video dei soccorsi dei vigili del fuoco. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Il camionista è riuscito a salvarsi scendendo dall'autoarticolato pochi istanti prima che prendesse fuoco. Un incendio è divampato questa mattina, poco dopo le 6, lungo l'autostrada A4 poco prima dello svincolo del nuovo casello di Montecchio Maggiore, in direzione Verona. Nel video dei vigili del fuoco sono state documentato le operazioni di spegnimento.

La motrice del camion che trasportava mobili imballati da montare ha preso fuoco e si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Fortunatamente il conducente è riuscito ad abbandonare il veicolo pochi istanti prima che le fiamme divampassero.

I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l'autista. Le squadre dei vigili del fuoco sono arrivate da Vicenza e Arzignano con due autopompe, due autobotti e 10 operatori. In breve sono riusciti a spegnere le fiamme, evitando il coinvolgimento del semirimorchio.

L’incendio ha anche interessato quattro pannelli antirumore dell’autostrada. Il traffico autostradale, dopo lo spegnimento del mezzo, è stato canalizzato su una sola corsia. Sul posto il personale ausiliare di autostrada e la polstrada. Le cause del rogo sarebbero di natura elettromeccaniche sono al vaglio delle squadre di soccorritori intervenuti sul posto.

Per il conducente del mezzo, invece, solo tanta paura. L'uomo è fortunatamente rimasto illeso anche grazie alla prontezza dei suoi riflessi che gli hanno permesso di scendere dall'autoarticolato poco prima che l'incendio avvolgesse la motrice. L'uomo è stato assistito dai vigili del fuoco accorsi sul posto per tutte le operazioni del caso. Dopo lo spegnimento, la strada è stata subito messa in sicurezza e il traffico autostradale è stato canalizzato in una sola corsia fino alla fine delle operazioni. Le cause del rogo sono ancora da definire con certezza.