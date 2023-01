Vicenza, gatto colpito da una freccia di balestra in mezzo alla testa: Enpa trova responsabile L’animale è miracolosamente sopravvissuto. Non sarebbe l’unico intervento delle guardie zoofile a Creazzo. Pronta la denuncia a carico di un cittadino di mezza età.

A cura di Biagio Chiariello

Grave episodio di violenza nei confronti di un animale a Creazzo, nel Vicentino. Un gatto domestico è stato centrato da una freccia di una balestra in mezzo della fronte, ma è miracolosamente sopravvissuto: la freccia non è riuscita a sfondargli il cranio e il felino ora è fuori pericolo, per quanto la ferita chieda ancora una decina di giorni per la guarigione.

Un gesto crudele e gratuito, che non ha giustificazioni. E che, purtroppo, non pare essere un caso isolato. Come segnalato dalle guardie zoofile Enpa di Vicenza ad inizio dicembre, un altro gatto era stato trovato con "buchi" sul corpo, principalmente nella zona del ventre, di cui non se conosceva esattamente la causa.

A seguito di questo episodio era stata presentata una denuncia contro ignoti per maltrattamenti di animali: ora, dopo la raccolta di varie testimonianze dei residenti in zona, sarebbe stato anche individuato il presunto responsabile. Si tratta di un uomo di mezz'età della zona che, pur non confessando, ha fornito altri vari indizi a suo carico. Al momento non è stata ancora recuperata l'arma utilizzata.

La grave segnalazione di gatti con buchi nel ventre e con frecce da balestra piantate nella testa lasciava pochi dubbi sulla volontà di qualche balordo di massacrarli”.

"Purtroppo si tratta di un tipo di balestra in libera vendita – spiega Renzo Rizzi, del Nucleo Guardie Zoofile di Vicenza -, al pari di carabine o fionde speciali utilizzate sempre più spesso da persone insensibili e violente per ferire o uccidere animali di tutti i tipi".

Ignoto il motivo dei maltrattamenti: non si esclude che il presunto responsabile fosse infastidito dalla presenza dei gatti né che fosse divertito dal singolare "passatempo". Presto nei suoi confronti dovrebbe scattare la denuncia.