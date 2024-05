Vicenza, camion carico di mucche si rovescia in autostrada: camionisti feriti, diversi bovini morti Il tir si è ribaltato lungo la A4, verso le 6.30 tra i caselli di Montecchio Maggiore e Vicenza Ovest. Feriti due camionisti, diverse bestie sono rimaste uccise ed altre feriti. Per recuperare gli animali, impauriti, che vagano sulla carreggiata sono intervenuti i vigili del fuoco e i veterinari dell’Usl 8. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

Brutto incidente quello avvenuto alle prime luci dell'alba di oggi, giovedì 23 maggio, lungo l'autostrada A4. Un camion carico di bestiame, dopo aver tamponato un'auto, si è rovesciato lungo l'autostrada ‘Serenissima', verso le 6.30 tra i caselli di Montecchio Maggiore e Vicenza Ovest.

Almeno due persone sono rimaste ferite, mentre molte mucche che si trovavano a bordo del tir sono morte, diverse altre sono rimaste ferite mentre alti capi di bestiame sono fuggiti impauriti lungo l'autostrada, come si vede anche nelle immagini diffuse sui social media.

Inutile dire che il traffico è andato presto in tilt. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i Vigili del fuoco, i sanitari del Suem 118 e dei veterinari dell'Usl 8 con l'obiettivo di recuperare gli animali impauriti e feriti, che sono in movimento sulla corsia verso Vicenza ovest. Diverse le bestie recuperate in zona autostrada ed in prossimità delle aziende Valbruna e Zamperla

Le due persone ferite sono state assistite dal personale sanitario del Suem. Tra le persone prese in cura ci sarebbe sicuramente il camionista (proveniente dalla Francia e diretto ad Eraclea) che comunque non è in pericolo di vita: al momento sull'autostrada ci sono cinque chilometri di coda.

Nel momento in cui scriviamo la viabilità ordinaria è praticamente bloccata. Chiuso lo svincolo di Montebello in direzione Venezia. L'uscita consigliata è quella di Soave.

