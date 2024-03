Vicenza, bimbo di 2 anni trovato morto in casa dalla mamma: “Lo stavo lavando”, disposta l’autopsia È successo a Longare: inutili i soccorsi, prima della donna poi dei medici del Suem. La procura ha disposto l’autopsia. La madre ha raccontato che stava lavando il figlioletto e si è allontanata dal bagno solo per qualche istante. Quando è tornata, ha trovato il piccolo a terra, privo di coscienza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

immagine di repertorio

La comunità di Longare, in provincia di Vicenza, è ancora sotto choc per la morte di un bimbo di 2 anni avvenuta sabato 23 marzo. Una tragedia le cui cause sono ancora da chiarire, sulla quale stanno provando a fare luce i carabinieri della compagnia locale, anche se una risposta esaustiva dovrebbe arrivare solo dall’autopsia.

A fare la drammatica scoperta è stata la mamma del piccolo. Secondo i primi elementi che stanno emergendo dalle indagini, la genitrice ha raccontato agli inquirenti che stava lavando il figlioletto e si è allontanata dal bagno solo per qualche istante. Quando è tornata, ha trovato il piccolo a terra, privo di coscienza.

A nulla sono serviti i tentativi di rianimarlo effettuati dalla donna stessa in attesa dell’arrivo dei soccorritori del Suem. Ma una volta giunti a Longare, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del bambino.

Sul posto sono poi arrivati i carabinieri mentre la procura ha disposto l’esame autoptico per far luce sulle cause del decesso. Stando alle testimonianze, il bambino non aveva mai manifestato particolari problemi di salute.

Al momento l’ipotesi più valida è quella di una tragedia per cause naturali: un malore che ha causato l’arresto cardiocircolatorio.

Quella di Longare è una vicenda che riporta alla mente quanto avvenuto a fine settembre sempre in Veneto, dove un bimbo di 11 mesi è stato ritrovato morto nell’asilo nido parrocchiale “Raggio di Luna” a Porcellengo di Paese, nel Trevigiano. Il piccolo è spirato durante il sonnellino. Le maestre, che in quel momento avevano responsabilità di sorveglianza sui bimbi, sono state indagate per omicidio colposo.