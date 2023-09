Treviso, tragedia all’asilo nido: bimbo di 9 mesi muore improvvisamente nel sonno Il dramma in un asilo nido di Paese, in provincia di Treviso: il piccolo, di 9 mesi, non si è risvegliato dal riposo pomeridiano.

Un vero e proprio dramma si è consumato in un asilo nido di Paese, in provincia di Treviso, dove ieri, venerdì 29 settembre, è improvvisamente morto un bambino dieci mesi. Il piccolo non si è più risvegliato dal riposino pomeridiano. La tragedia è avvenuta nel primo pomeriggio all’asilo privato “Raggio di Luna” a Porcellengo di Paese, poco lontano dalla chiesa della frazione.

La struttura è rivolta a bambini dagli 0 ai 3 anni ed è di proprietà della parrocchia, ma è stata affidata in gestione al team che gestisce il nido "Luna d'Oro" di Quinto di Treviso. Il bimbo, figlio di una coppia di Castagnole trattenuta in ospedale in stato di choc, sarebbe deceduto per quella che viene definita una "morte bianca". Ora sarà l'autopsia a determinare la causa del malore fatale.

La responsabile della struttura – estremamente provata – non ha voluto rilasciare nessuna dichiarazione. A parlare è invece il sindaco di Paese Katia Uberti. "Sono sconvolta per quello che è successo – ha detto – le mie condoglianze più sentite e la mia vicinanza vanno alla famiglia colpita da questo lutto. Questa è una di quella notizie che non si vorrebbero mai sentire. Come Amministrazione faremo tutto quello che è nelle nostre possibilità per aiutare la mamma e il papà".

Per stabilire le cause del decesso del bambino sarà necessario attendere i risultati dell'autoposia. L'ipotesi è che possa essersi trattato di sindrome da morte in culla, consistente nel decesso improvviso di un bambino di età compresa tra un mese e un anno. Come spiega il Ministero della Salute "non esistono dati nazionali sull’incidenza del fenomeno, mancando un sistema di rilevazione omogeneo; in Italia, in passato, è stata calcolata nell’ordine del 1-1,5‰ dei nati vivi, ma è attualmente in netto declino per la maggior attenzione nel mettere a dormire i neonati in posizione supina. Ora è stimabile attorno allo 0,5‰, ovvero 250 nuovi casi SIDS/anno".