Tenta di rapire un bimbo davanti all'asilo: bloccato dai carabinieri, in borsa ascia e coltello L'uomo ha aggredito il piccolo e la madre che lo stava accompagnando a scuola. Il tempestivo intervento dei carabinieri della Compagnia di Trapani ha permesso di bloccare l'aggressore ed evitare conseguenze più gravi.

A cura di Antonio Palma

Un giovane di 26 anni è stato arrestato dai carabinieri a Trapani con la pesante accusa di tentato sequestro di minori dopo aver tentato di rapire un bimbo piccolo fuori dall’asilo che il piccolo frequenta nella città siciliana. Secondo quanto ricostruito dai militari dell’arma, l’uomo ha aggredito il piccolo e la madre che lo stava accompagnando a scuola dell'infanzia, tentando di strappare via il minore dalla donna e portarlo via.

La scena si è consumata davanti a diversi passanti atterriti che hanno immediatamente chiamato il 112 per chiedere aiuto. Sul posto, davanti alla scuola nei pressi della stazione ferroviaria, in poco tempo è accorsa una pattuglia del nucleo Radiomobile dei carabinieri della Compagnia di Trapani che ha bloccato il 26enne. I carabinieri infatti sono arrivati sul posto mentre l'aggressione era ancora in corso e hanno assistito all’intera scena.

Il tempestivo intervento dei militari a sirene spiegate ha permesso di bloccare l’aggressore ed evitare conseguenze più gravi per la donna che è anche incinta. L’uomo infatti era anche armato con un’ascia e un grosso coltello che però non ha tirato fuori dallo zaino.

La mamma è stata comunque colpita più volte a mani nude dall’uomo dopo che si è opposta con tutte le sue forze al 26enne che tentava di sottrarle il figlio minore. Mentre la vittima dell’aggressione veniva soccorsa dai sanitari del 118, i carabinieri hanno perquisito il 26enne, scoprendo che all’interno dello zaino nascondeva un’ascia spaccalegna e un coltello di quasi 30 centimetri e dunque vietato.

Per il 26enne è scattata così la denuncia anche per lesioni personali aggravate e porto abusivo di armi. Il giovane è stato portato in carcere. Sottoposto a rito direttissimo, per lui infatti è stata disposta la custodia cautelare in carcere.