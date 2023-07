Viareggio, schianto in scooter mentre va al mare con la fidanzata: Leonardo muore a 22 anni Il giovane era rimasto coinvolto in un gravissimo incidente lo scorso 4 luglio mentre andava al mare con la ragazza in Darsena. La famiglia ha autorizzato l’espianto degli organi.

A cura di Biagio Chiariello

Leonardo Brown non ce l’ha fatta: nella serata di ieri, martedì 11 luglio, il suo cuore ha smesso di battere all’interno dell’ospedale Cisanello di Pisa, dove era ricoverato da una settimana esatta: erano circa le 11,30 di martedì 4 luglio quando in via dei Pescatori, è stato vittima di un terribile incidente stradale mentre era in compagnia della fidanzata Emma, venti anni, di Viareggio.

I due stavano andando in spiaggia verso il mare in Darsena in sella a una bici elettrica, quando si sono scontrati con uno scooter. Ad avere la peggio è stata proprio la coppia di fidanzati: entrambi sono stati ricoverati in codice rosso a Cisanello in gravi condizioni; praticamente illesa invece, anche se sotto choc, la persona alla guida del motociclotore.

Nonostante tutti i tentativi del personale sanitario del nosocomio pisano, le sue condizioni sono rimaste disperatamente "stabili" fino al tragico annuncio di ieri. Gravi anche le condizioni di Emma, che resta tuttora ricoverata a Cisanello. La famiglia ha autorizzato l’espianto degli organi.

Una città intera si è stretta ora alla famiglia di Leonardo e per tutta Viareggio: il 22enne era molto conosciuto anche per essere stato il più giovane candidato alle ultime amministrative del 2020 –, che in questi otto giorni si è stretta intorno ai due ragazzi. Attualmente lavorava anche in un ristorante di Pietrasanta.

Il ragazzo era anche allenatore dei portieri dei ragazzi della scuola calcio dell’Asd Lido di Camaiore. I suoi allievi nei giorni successivi all’incidente avevano dedicato uno striscione a lui e a Emma, invitandoli a non mollare. "Ciao Leo insegna agli angeli a parare", è il messaggio di addio comparso ieri sulla pagina Facebook della società lidese.