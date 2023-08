Viaggiava in autobus con un milione di euro nascosto in due borse. Donna fermata a Firenze Una donna a bordo di un autobus in partenza dall’autostazione di Villa Costanza di Scandicci si apprestava a viaggiare con oltre un milione di euro in banconote da 50, 20 e 10 euro stivate in due borsoni.

A cura di Davide Falcioni

Una donna a bordo di un pullman in partenza dall’autostazione di Villa Costanza di Scandicci si apprestava a viaggiare con oltre un milione di euro in banconote di vario taglio stivate in due borsoni: a scovare tutto quel denaro è stata la Guardia di Finanza con il supporto delle unità cinofile antidroga e antivaluta del primo nucleo operativo metropolitano di Firenze.

Stando a quanto reso noto dagli uomini delle Fiamme Gialle durante un'ispezione di routine di un autobus proveniente da Catania e diretto ad Aosta, l’attenzione dei militari e delle unità cinofile si è concentrata sui bagagli di una passeggera di origine cinese ma residente in Italia. In particolare grazie al fiuto del cane Elio ,di razza Labrador, e all’acume investigativo del suo conduttore, è stato scoperto un ingente quantitativo di denaro contante abilmente occultato all’interno di due valigie, per un ammontare complessivo pari a 1.075.600,00 euro in tagli da 50, 20 e 10.

La passeggera, in evidente stato di agitazione, non è stata in grado di giustificare il possesso di una tale somma di denaro ed è stata denunciata a piede libero alla Procura della Repubblica di Firenze per i reati di riciclaggio e ricettazione, mentre la somma di denaro rinvenuta è stata sottoposta a sequestro. "Il brillante risultato di servizio – spiegano dalla Guardia di Finanza – è frutto del costante lavoro dei militari del Corpo nella prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in tema di valuta, mezzi di pagamento nazionali, europei ed esteri e nelle movimentazioni finanziarie e di capitali e riciclaggio di denaro sporco".