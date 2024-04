Vestito da fantasma lancia pietre contro la finestra della ex, stalker arrestato: “Ha ignorato divieti”

video suggerito

Non sono serviti né un divieto di avvicinamento né l’ammonimento del questore: e così per l’ex marito stalker, 48enne di Gallipoli, in provincia di Lecce, è scattato l'arresto. Basti pensare che in una sola giornata si sarebbe avvicinato alla vittima per otto volte, tutte registrate dal dispositivo anti-stalker di cui la donna era dotata.

I carabinieri giovedì sera 11 aprile lo hanno arrestato, in esecuzione di una misura cautelare personale agli arresti domiciliari, emessa dal giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Lecce.

Il 48enne è già noto alle cronache in quanto alcuni mesi fa, vestito da fantasma, aveva gettato contro la finestra di casa della sventurata ex delle pietre. In quell'occasione la figlia della donna, con un lungo sfogo sui social, aveva sollevato l'attenzione sulla spiacevole situazione vissuta dalla madre. Il raid era stato peraltro immortalato dalle telecamere di videosorveglianza che la vittima era stata costretta a installare per tutelare la propria incolumità, oltre quella della figlia.

Il dispositivo anti-stalking è stata introdotto con la legge 168 (entrata in vigore il 9 dicembre 2023) e consiste in un braccialetto elettronico per la persona condannata e in un “ricevitore” per la vittima, che si attiva quando l'altra è a meno di 500 metri di distanza, allertando direttamente la centrale operativa dei carabinieri.

Già in passato, l’uomo, si sarebbe reso destinatario di un provvedimento di ammonimento del Questore di Lecce con cui gli sarebbe stato intimato di desistere dal compiere nuovamente atti persecutori nei confronti dell’ex compagna.