"Finisce come Romanzo Criminale e ti sparo in testa", arrestato 31enne che minaccia la ex moglie Ad Aci Catena, in provincia di Catania, un 31enne è stato arrestato dai carabinieri dopo che con svariati messaggi su Whatsapp ha minacciato l'ex moglie 30enne di spararle un colpo di pistola in testa: "Tuo figlio resta orfano… Io mi ammazzo magari poi".

A cura di Biagio Chiariello

"Te lo dico sincero… Finisce tipo Romanzo criminale… Tuo figlio resta orfano… Io mi ammazzo magari poi… Ti tiro un colpo di pistola al centro della testa…" Queste le pesanti minacce che un pregiudicato 31enne di Aci Catena, in provincia di Catania, ha rivolto alla ex moglie. L'uomo è stato arrestato.

Stando a quanto ricostruito dai carabinieri locali, la donna, una 30enne del luogo, già da un anno aveva deciso di interrompere il rapporto con l'uomo. Nonostante tutto però il 31enne non si sarebbe rassegnato alla fine della relazione. E così in svariate occasioni era capitato che la importunasse, inviandole diversi messaggi e iniziando a seguirla quando la incrociava per strada. Esasperata, la 30enne aveva deciso di denunciare l'ex marito.

A quel punto l'uomo aveva mollato la presa. Salvo poi ricominciare a tormentarla con una serie di messaggi minatori su WhatsApp. Tra questi anche quello di cui sopra. Una vera e propria minaccia di morte che ha indotto la donna a chiamare la centrale operativa dei carabinieri per raccontare tutto. È stata direttamente una pattuglia ad andarla a prendere a casa e portarla in caserma al sicuro.

I militari dell'Arma si sono poi messi sulle tracce dell’uomo, che hanno bloccato il 31enne a casa sua con ancora lo smartphone in mano.

I militari dell'Arma hanno poi perquisito la sua abitazione per capire se avesse davvero della armi come aveva fatto temere alla ex moglie. L’uomo è stato messo a disposizione dell’autorità Giudiziaria, che ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare nel carcere di Piazza Lanza di Catania.