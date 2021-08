Versilia, un incendio devasta gli oliveti di Massarosa: chiusa arteria autostradale di Lucca-Viareggio Intorno alle 13.30 di oggi lunedì 30 agosto, un vasto rogo ha interessato gli oliveti e i tratti boschivi di Massarosa, in provincia di Lucca. Tre elicotteri di Vigili del Fuoco sono intervenuti per domare evitare il propagarsi delle fiamme verso la centrale elettrica di Monterotondo Marittimo, situata nelle vicinanze.

A cura di Gabriella Mazzeo

Un altro incendio sta devastando ettari di boschi e oliveti. A bruciare questa volta il comune di Massarossa, in provincia di Lucca. Come riferiscono i Vigili del Fuoco, il rogo è scoppiato a ridosso dell'arteria autostradale Lucca- Viareggio, sebbene non sia stata coinvolta dalle fiamme. La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di spegnimento da parte dei Vigili del Fuoco. La Sala operativa regionale ha inviato tre elicotteri per domare le fiamme. Sul posto sono intervenuti anche i mezzi dei Vigili del Fuoco via terra del comando di Lucca e dei distaccamenti di Pietrasanta e Viareggio. Secondo i volontari che hanno prestato soccorso, la situazione è attualmente sotto controllo dopo ore di interventi. Le cause del rogo sono ancora da accertare. Sembra che l'incendio sia esploso nel primo pomeriggio di oggi all'altezza di Massarosa, in una zona boscata in località Gulfa. A bruciare interi ettari di oliveti, campi, serre e tratti boschivi.

In arrivo sul posto anche ulteriori squadre di volontari dei Vigili del Fuoco per evitare che l'incendio si propaghi verso la centrale elettrica di Monterotondo Marittimo, situata nelle vicinanze. Nella zona interessata dal rogo non ci sono abitazioni, ma solo strutture adibite alle attività agricole, serre e baracche andate in parte distrutte. Secondo quanto affermato dai Vigili del Fuoco in soccorso sul posto, non vi sono stati coinvolti o feriti. A chiamare le forze dell'ordine, alcuni residenti che hanno notato la colonna di fumo visibile da tutta la Versilia. A ridosso della zona incendiata sorge l'ulivo millenario di Massarosa che ha una circonferenza di circa 10 metri e un'altezza di 9 metri. L'ulivo avrebbe circa duemila anni secondo gli esperti e il tronco è diventato concavo a causa del cambiamento climatico.