Verona, il furgone prende fuoco, il conducente si getta in strada: 37enne muore investito Verona, 37enne si getta fuori dal furgone in fiamme: investito da un’auto, muore sul colpo. Il collega è rimasto lievemente ferito.

A cura di Gabriella Mazzeo

foto da Facebook

Poco prima delle 8 di questa mattina, un uomo di 37 anni è morto investito da un'auto dopo essersi gettato dal proprio furgone in fiamme. Il tutto si è verificato a Minerbe. Secondo le prime informazioni fornite dalle forze dell'ordine, la vittima stava viaggiando insieme a un collega sulla strada regionale 10 che congiungeva Bevilacqua a Legnago. Il mezzo ha preso fuoco all'improvviso per cause ancora da accertare e i due si sono gettati fuori dall'abitacolo. Ad avere la peggio, il 37enne alla guida che dopo essere finito in strada è stato investito da un veicolo. Il collega invece è rimasto ferito in modo non grave. L'uomo, dopo essersi gettato fuori dal furgone in fiamme, è finito in un fossato adiacente la strada.

Sul posto sono accorsi i soccorritori del Suem 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 37enne. I vigili del fuoco sono intervenuti prima per spegnere il rogo e poi per accertare le cause del decesso insieme alle forze dell'ordine. Il tratto interessato dall'incidente è stato chiuso al traffico per diverse ore e per permettere agli agenti tutte le verifiche del caso. Saranno le indagini ad accertare la dinamica dell'accaduto. Non sono ancora stati resi noti dettagli sull'identità della vittima e dell'uomo ferito che non sarebbe in pericolo di vita. Soccorso dal 118, recupererà in fretta secondo i medici.

Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme stavano avvolgendo l'abitacolo. I due colleghi, che hanno visto le fiamme lambirgli i piedi, si sono gettati fuori dal veicolo nel panico per salvarsi la vita. Il 37enne alla guida è finito nel traffico ed è stato travolto da un veicolo in corsa che non è riuscito a schivarlo. Il conducente del mezzo si è fermato per prestare soccorso e allertare il 118, intervenuto tempestivamente per aiutare la vittima e il collega finito in un fossato.