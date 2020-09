In queste ore gli italiani stanno votando per il Referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari, le Suppletive del Senato, le Regionali e le Amministrative. Quelle del 20 e 21 settembre sono le prime elezioni post lockdown: per la prima volta i cittadini sono chiamati alle urne da quando è scoppiata l’emergenza Coronavirus nel nostro Paese. Si tratta quindi di un voto con qualche problema in più ai seggi, dove è necessario rispettare delle norme anti-contagio e dove si segnalano dei casi di presidenti e scrutatori risultati positivi al virus. Tanta paura in un seggio elettorale a Verona anche per un motivo diverso dal Coronavirus: in una scuola nel quartiere San Zeno, in vicolo San Bernardino, intorno alle 16:30 di oggi una persona, durante la votazione, ha accusato un malore ed è stata colpita da arresto cardiaco.

La persona che si è sentita male soccorsa al seggio e poi portata in codice rosso in ospedale – L’elettore che si è sentito male durante il voto è stato subito rianimato dagli scrutatori presenti nel seggio che, su indicazione della centrale operativa del 118 via telefono, hanno recuperato un defibrillatore per i primi interventi di soccorso. Dopo il primo intervento al seggio, le manovre rianimatorie sono proseguite con i sanitari arrivati poco dopo con l'ambulanza che hanno defibrillato con recupero del ritmo cardiaco il paziente che ha accusato il grave malore, che poi è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento dove è stato affidato alle cure del personale.