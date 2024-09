video suggerito

Ventimiglia, recuperato il corpo senza vita di un uomo tra gli scogli: si indaga È stato recuperato a Ventimiglia il corpo senza vita di un uomo. Le indagini sull'identità della vittima sono ancora in corso: secondo le prime ricostruzioni, potrebbe trattarsi di una persona scomparsa nei giorni scorsi ad Imperia.

A cura di Gabriella Mazzeo

Immagine di archivio

La Guardia Costiera ha recuperato il corpo senza vita di una persona tra gli scogli di Ventimiglia. Il cadavere è stato trovato tra gli scogli in una zona di mare situata davanti Villa Hanbury. Sul posto sono giunti anche i carabinieri. Al momento non si conosce l'identità della vittima.

A lanciare per primo l'allarme, un escursionista che si stava spostando in una zona marina protetta, poco lontano dal confine italo-francese di Ponte San Ludovico. Dopo aver accolto la richiesta d'aiuto dell'escursionista, gli uomini e le donne della Guardia Costiera e dei carabinieri hanno recuperato il corpo senza vita per poi disporne il trasferimento in porto. La salma è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria per il riconoscimento.

Secondo quanto riporta il Secolo XIX, la vittima sarebbe un uomo. Sulla fronte avrebbe un piccolo taglio compatibile con l'urto contro gli scogli. Il corpo era vestito solo parzialmente e non sono stati trovati per ora elementi identificativi. Secondo le prime ricostruzioni date dalle indagini in corso, potrebbe trattarsi di un uomo scomparso nei giorni scorsi ad Imperia. Non esistono per ora riscontri per questa pista investigativa.

