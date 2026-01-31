“Venite, mio figlio adolescente mi ha colpito”: il padre chiede aiuto ai Carabinieri ma è lui ad essere arrestato

Chiama i Carabinieri perché il figlio adolescente gli ha dato un pugno in testa ma è lui a venire arrestato per maltrattamenti a Palermo.

Aveva chiesto l’intervento dei Carabinieri sostenendo di essere stato colpito dal figlio adolescente, ma la verità era ben diversa. Lo hanno appurato i Carabinieri della Stazione di Palermo Acqua dei Corsari che la mattina del 31 gennaio 2026 sono intervenuti sul posto.

Insieme ai militari delle Stazioni Scalo e Palermo Villagrazia, si sono recati all'abitazione da dove è partita la segnalazione e in pochi minuti hanno accertato la reale dinamica dei fatti. Attraverso la visione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza hanno scoperto che era stato proprio l'uomo a picchiare e aggredire la moglie e il loro figlio adolescente, come spiegano fonti qualificate a Fanpage.it. Come hanno confermato anche le stesse vittime, il ragazzo ha agito contro il padre proprio per proteggere l'altro genitore dall'aggressione.

Un video lo smaschera e finisce in manette

L’intervento dei militari è scattato a seguito di una chiamata al 112 NUE effettuata dallo stesso indagato, che aveva riferito di aver ricevuto un pugno in testa dal figlio. Le immagini di sicurezza, però, raccontano uno scenario ben diverso: il ragazzo non aveva aggredito il padre, ma era intervenuto per difendere sé stesso e la madre dall’ennesimo episodio di violenza domestica. Le riprese hanno infatti documentato l’aggressione dell’uomo nei confronti dei familiari, smentendo il racconto iniziale.

Moglie e figlio hanno quindi trovato il coraggio di riferire ai militari come "l’episodio non fosse isolato, ma l’ultimo di una lunga serie di comportamenti aggressivi e maltrattamenti subiti nel tempo".

L'arresto e il trasferimento in carcere

Alla luce di tutti gli elementi raccolti, i militari hanno proceduto all’arresto in differita del 47enne, che è stato condotto presso la Casa Circondariale “Lorusso – Pagliarelli” di Palermo, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.