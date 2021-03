Un ritrovamento scioccante quello avvenuto questa mattina, poco prima delle 8:00, nella laguna Veneziana. Un cadavere è riaffiorato dal fondo ed è stato notato da alcuni passanti che hanno segnalato la cosa alle forze dell'ordine. Altre segnalazioni sono giunte da parte dell'equipaggio di una barca da trasporto e di alcune persone sulla Actv. Il cadavere stava galleggiando semisommerso, all'altezza della biblioteca universitaria e nei pressi del ponte longo.

Sul posto è accorsa l'ambilanza del Suem 118 oltre che la polizia e i vigili del fuoco per effettuarne il recupero. Sul caso vige per il momento il massimo riserbo da parte delle forze dell'ordine. Si tratta del corpo di un uomo, ma niente altro è stato diffuso in merito a quanto è stato scoperto in queste ore. Di lui non si conosce il nome né alcuna generalità. Per il momento la procura della Repubblica sta coordinando le indagini utili ad accertare ulteriori chiarimenti riguardanti la vicenda. Dopo la segnalazione giunta alle forze dell'ordine, il corpo è stato subito portato a riva dalla polizia e dalla Capitaneria di porto. Sarà sottoposto a diversi esami utili ad accertare le cause del decesso, il momento della morte e altre generalità utili alle indagini. Anche il riconoscimento resta un nodo da sciogliere: i medici sono all'opera per fornire alle autorità quante più informazioni possibili sulla vittima in modo da poter ricostruire la dinamica della morte e del conseguente ritrovamento nelle acque della Laguna.

Per il momento nessuna pista sembra essere esclusa, complice anche il poco tempo trascorso dalla scoperta agghiacciante. Sul posto gli agenti delle forze dell'ordine sono impegnati nei rilievi di rito. I passanti che hanno segnalato il cadavere sono per ora gli unici testimoni di una vicenda i cui punti oscuri da chiarire sono moltissimi.