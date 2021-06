Un uomo di 33 anni è morto travolto da un treno sui binari della stazione di Maghera, a Venezia. L'incidente si è verificato intorno alla mezzanotte di ieri. L'uomo stava passeggiando con i tre cani e la fidanzata quando uno degli animali è fuggito sui binari. Il 33enne li ha quindi attraversati per portarlo in salvo, ma entrambi sono stati travolti dal treno in corsa diretto a Verona. Il convoglio si è subito fermato dopo l'impatto, in attesa dell'arrivo delle forze dell'ordine. Le urla della fidanzata della vittima sono state sentite da alcune persone che stavano attendendo l'autobus nelle vicinanze. La giovane, sconvolta, è stata soccorsa e portata in ospedale per accertamenti. Le operazioni per il recupero del corpo della vittima, insieme alla carcassa dell'animale, sono terminate alle 2.35 e la circolazione ferroviaria è poi ripresa alle 3.10.

L'uomo, di nazionalità spagnola, si trovava in vacanza con la fidanzata, secondo le prime indiscrezioni. Avrebbe attraversato i binari convinto non vi fosse pericolo di circolazione dei treni, vista l'ora tarda. Le forze dell'ordine sono ora all'opera per accertare se il segnale acustico che solitamente avvisa i passeggeri riguardo l'arrivo e la partenza dei convogli abbia funzionato. Sconvolto anche l'autista del treno diretto a Verona, che subito si è fermato a prestare soccorso. I passeggeri a bordo del convoglio diretto a Verona sono rimasti ai loro posti come da indicazione delle forze dell'ordine, dei vigili del fuoco e dei soccorritori del 118. Sul luogo dell'incidente vi erano solo il conducente del treno, i soccorritori, gli agenti e la fidanzata della vittima, soccorsa a sua volta da una passante e dall'autista di un autobus di linea. Le forze dell'ordine sono in attesa di effettuare ulteriori accertamenti sulla dinamica dell'incidente.