Venezia, bimba di un anno e mezzo muore soffocata ingoiando il tappo di una bottiglie La tragedia si è consumata venerdì a Lido (Venezia) a casa di una famiglia. La bambina stava giocando con una bottiglia quando ha accidentalmente ingerito il tappo: la mamma e il papà hanno immediatamente effettuato le manovre di disostruzione delle vie respiratorie, che però non hanno purtroppo avuto successo.

A cura di Davide Falcioni

Una bambina di un anno e mezzo ha accidentalmente ingoiato il tappo di una bottiglia di plastica ed è morta soffocata: la tragedia si è consumata venerdì a Lido (Venezia) a casa di una famiglia dell'isola. La figlia stava giocando con una bottiglia quando ha ingerito il tappo: la mamma e il papà hanno immediatamente effettuato le manovre di disostruzione delle vie respiratorie, che però non hanno purtroppo avuto successo.

Il papà ha quindi deciso di caricare la figlia in auto per recarsi al pronto soccorso del Lido, che si trova nelle vicinanze. I sanitari, vista la gravità della situazione, hanno immediatamente fatto scattare il protocollo di emergenza con la richiesta di trasporto all’elicottero per un veloce volo all’Ospedale di Padova, mentre il medico del 118 ha fatto quanto possibile per aiutare la piccola che nel frattempo, a causa delle difficoltà respiratorie, aveva perso conoscenza.

Purtroppo ad aggravare il dramma che la famiglia stava attraversando c'è stata anche una tragica coincidenza. L’elicottero appena arrivato e atterrato all’aeroporto Nicelli di San Nicolò è infatti andato in avaria e non ha potuto effettuare il trasporto della piccola. Nel frattempo i medici erano riusciti ad estrarre il tappo dalla trachea della piccola dando inizio alle manovre di rianimazione. Da Padova intanto è stato fatto decollare un secondo elicottero, così il Suem è riuscito finalmente a trasportare la bambina al reparto di pediatria padovano.

Purtroppo, però, per la bambina non c'è stato niente da fare: è morta sabato mattina tra le braccia della mamma e del papà.