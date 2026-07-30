Vende vestiti usati su Vinted e guadagna 3mila sterline: Beth realizza il sogno di trasferirsi in Australia

La storia di Beth Hackman è quella di una giovane fisioterapista, che ha realizzato il suo sogno di trasferirsi dall’Inghilterra all’Australia. Ci è riuscita, grazie alla vendita di 600 articoli su Vinted, che le hanno fatto guadagnare 3mila sterline.

Beth Hackman

Vendendo i suoi vestiti su Vinted, ha guadagnato tremila sterline britanniche, 3500 euro. È la storia della venticinquenne Beth Hackman, che dall'Inghilterra è riuscita a realizzare il suo sogno e a trasferirsi in Australia, a Sydney. È stato possibile grazie alla vendita di circa 600 articoli, che la donna aveva in casa, ma dei quali voleva disfarsene, perché non li usava più. Così li ha caricati sulla nota app, riscontrando un grande successo.

Beth viveva a Windsor, nel Berkshire, ma nel cuore nutriva il desiderio di cominciare una vita nell'Oceano Pacifico. Quando ha iniziato a caricare foto e descrizioni di capi d'abbigliamento usati su Vintend però non immaginava che la vendita le avrebbe permesso di guadagnare una cifra tale da consentirle di cambiare vita. Tutto è partito quando la donna, guardandosi intorno in casa, si è resa conto di avere troppi vestiti. Aveva accumulato varie borse, scarpe, cappelli e abiti. Molti degli indumenti non li usava più, perché i suoi gusti negli anni erano cambiati, oppure in certi casi li aveva acquistati ma mai messi, come può accadere.

Dopo aver riflettuto su una soluzione che le permettesse di non sprecare i suoi capi d'abbigliamento, ma di donargli nuova vita, spedendoli a persone che li apprezzassero, con la possibilità di trarne anche un guadagno, ha deciso di provare a metterli in vendita su Vinted. Così nei ritagli di tempo ha investito alcune ore per scattare foto agli articoli e per caricarli sull'app con relative descrizioni e prezzi. Tra questi ha caricato anche dell'abbigliamento sportivo, tute, top e pantaloni da ginnastica, un completo elegante di suo fratello e scarpe da ginnastica di marca.

Mano mano che vendeva abiti e accessori il denaro aumentava, fino ad arrivare a tremila sterline. Presto si è resa conto che la cifra guadagnata le avrebbe permesso di acquistare il biglietto aereo di sola andata per l'Australia e un mese di alloggio a Sydney. Aveva dunque finalmente le possibilità per raggiungere il continente, dove avrebbe lavorato come fisioterapista.

"L'idea di vendere capi d'abbigloiamento su Vinted è nata dal fatto che mi sono accorta di aver accumulato troppe cose, molte delle quali erano stipate all'interno dell'armadio, altre non le avevo mai messe" ha raccontato Beth, intervistata dal Daily Mail. "Il mio consiglio a chi vuole risparmiare un po' di soldi per raggiungere un obiettivo oppure per fare un viaggio importante, è di cominciare a fare ordine nella propria casa, liberandosi delle cose che non usa e provando a rivenderle. La mia storia testimonia il fatto che, disfandosi del superfluo è possibile guadagnare anche delle belle cifre".