Vasto incendio in ditta rifiuti a Brindisi, allertati i Canadair: "Tenete le finestre chiuse e non uscite" Dalla mattina di oggi un enorme incendio ha interessato una ditta rifiuti di Brindisi generando una colonna di fumo nero e acre visibile da chilometri che ha reso l'aria irrespirabile e fatto scattare l'allerta. Il Comune ha invitato la popolazione di diversi quartieri a non uscire e a tenere le porte chiuse.

A cura di Antonio Palma

Un vasto incendio è divampato oggi in una ditta di rifiuti a Brindisi generando una enorme colonna di fumo nero e acre visibile da chilometri che ha reso l'aria irrespirabile e fatto scattare l'allerta per i residenti dei quartiere più vicini alla zona industriale. L'amministrazione comunale ha annunciato una immediata ordinanza del sindaco e ha invitato la popolazione locale a tenere porte e finestre chiuse e a non uscire di casa in attesa dei controlli da parte dell'Arpa, l'agenzia regionale per l'ambiente.

"Mi sono recato sul luogo, ho parlato con i tecnici dell’Arpa e abbiamo constatato gli sforzi dei vigili del fuoco per contenere e spegnere l’incendio" ha dichiarato il sindaco Giuseppe Marchionne". Secondo quanto ricostruito finora, le fiamme hanno interessato alcune balle di rifiuti stoccati nel piazzale esterno di un'azienda che opera nel settore rifiuti nella zona industriale di Brindisi. Il vento forte che soffia in zona da questa mattina ha alimentato il rogo che è andato fuori controllo. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale che hanno chiesto il supporto anche dei colleghi del comando di Francavilla.

Some comunica il Sindaco, sono stati allertati anche i Canadair con la richiesta di intervento da parte di un aereo antincendio proveniente da Taranto. Nel frattempo, l'amministrazione comunale ha invitato i cittadini dei quartieri Perrino, San Paolo e San Pietro a tenere chiuse le finestre delle abitazioni e dei locali, evitando di sostare all’esterno. In caso di necessità o urgenza di spostamenti, si consiglia comunque l’uso delle mascherine. Le autorità hanno fatto evacuare anche le aziende vicine.

La densa nube di fumo nero infatti è visibile in più aree di Brindisi, va avanti da ore e dai primi rilievi sul posto da parte dell'Arpa, l’agenzia regionale per l’ambiente, i valori di Pm10 sono molto alti. La stessa agenzia ha consigliato al Comune di Brindisi di emettere un’ordinanza a scopo cautelativo per i quartieri limitrofi per la chiusura di finestre e divieto di stazionamento.