Vasto, il corpo di un uomo di 48 anni trovato in un rudere abbandonato, aperta un’inchiesta

Il corpo si trovava in un edificio parzialmente diroccato nel centro di Vasto, in cui probabilmente l’uomo aveva trovato rifugio nei giorni scorsi.
A cura di Davide Falcioni
Il cadavere di un uomo di 48 anni è stato trovato nella serata di ieri in un appartamento del centro storico di Vasto (Chieti). Il corpo si trovava in un edificio parzialmente diroccato, e forse inagibile, in cui probabilmente l’uomo aveva trovato rifugio nei giorni scorsi: la struttura è stata posta sotto sequestro e sono in corso le indagini per stabilire le cause del decesso, che per ora sono sconosciute. Probabile, quindi, che il pubblico ministero disponga l’autopsia. Dopo l’arrivo degli agenti di polizia c’è stato anche un sopralluogo dello stesso magistrato.

