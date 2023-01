Vandali lanciano bici su linea elettrica del treno: paura, fiamme e danni a Palermo I fatti nel pomeriggio di ieri alla stazione Tommaso Natale di Palermo. Un gesto che avrebbe potuto provocare conseguenze ben più gravi oltre ai danno al treno e alle ripercussioni sulla linea ferroviaria.

A cura di Biagio Chiariello

Qualcuno ha lanciato una bicicletta da un cavalcavia mentre passava il treno. Vandali in azione all'interno della stazione ‘Tommaso Natale' di Palermo.

"È stata gettata una bicicletta sulla linea aerea che al passaggio del treno ha seriamente danneggiato la linea aerea e l’imperiale del convoglio", si legge in un post sui social di Mobilita Palermo che ha anche pubblicato il video di quanto accaduto ieri, 8 gennaio.

Come si vede dalle immagini registrate da alcuni presenti che hanno assistito all’accaduto, a seguito del lancio è stata innescata un’enorme vampata sopra la locomotiva del convoglio. Le fiamme hanno poi danneggiato la linea e il pantografo del mezzo.

La linea è stata successivamente ripristinata dopo diversi minuti di interruzione.

C'è da dire che non è la prima volta che dei teppisti prendono di mira la stazione Tommaso Natale. Nelle scorse settimane, infatti, qualcuno aveva lanciato degli scooter contro le porte degli ascensori, mandando in frantumi l'impianto. Sono in corso indagini per risalire alla gang.

Tanti i commenti di incredulità e indignazione al video pubblicato sui social: "Quella fermata è priva di qualsiasi regola, sono tanti gli utenti che da parecchio tempo lamentano problemi di sicurezza".

E ancora: "Palermo ha bisogno di controlli. Da quando hanno incentivato l'uso di bici elettriche e scooter, accessibili a chiunque, ragazzini non in grado di capire realmente l'entità delle loro azioni non fanno altro che causare danni e disagi. Servono controlli severi e continui".

“Pensare che la gente prende i mezzi per tornare a casa e andare a lavoro (magari anche in ospedale) e poi ci sono questi elementi che si divertono a bloccare il servizio. Complimenti, ogni giorno ci avviciniamo sempre più al cretaceo”, commenta un altro ragazzo.