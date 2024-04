Valentina morta a 25 anni in un incidente, l’amica patteggia 16 mesi: “Guidava troppo veloce”

video suggerito

Ha patteggiato 16 mesi di carcere la ragazza alla guida dell'auto coinvolta nell'incidente avvenuto la notte di Capodanno 2022 in cui ha perso la vita Valentina Benedetti Vallenari.

La vittima, 25enne di Sant’Anna d’Alfaedo (provincia di Verona), era seduta sul sedile anteriore e insieme all'amica stavano raggiungendo insieme una festa per la notte di San Silvestro. Come riporta L'Arena, la giudice per l’udienza preliminare Carola Musio ha condannato la ragazza a 1 anno e 4 mesi con pena sospesa.

Il 31 dicembre la Fiat Punto era uscita di strada e si era schiantata contro un albero. Valentina, rimasta incastrata tra le lamiere, era stata estratta dai vigili del fuoco e rianimata sul posto. Ma le sue condizioni erano risultate fin da subito molto gravi e, a causa dei traumi alla testa e al torace, la 25enne era deceduta poche ore dopo all’ospedale di Negrar.

La ricostruzione dell'incidente: "Una curva in discesa in quinta marcia"

L'amica di Valentina, sottopostasi ai test tossicologici, risultati negativi, era stata accusata di omicidio stradale. Secondo le ricostruzioni degli inquirenti, la notte dell'incidente la giovane guidava troppo veloce, senza tener conto del fatto che in questo modo non sarebbe riuscita a evitare ogni pericolo e a mantenere il controllo del veicolo.

Il sinistro sarebbe avvenuto nei pressi di una curva in discesa che l'amica di Valentina avrebbe affrontato con la quinta marcia inserita. Per evitare di andare a sbattere contro un muretto, la giovane avrebbe sterzato bruscamente a sinistra, invadendo la corsia di marcia opposta e finendo contro l'albero. La ragazza era morta alle 1.32 in ospedale a Borgo Trento, poco meno di tre ore dopo l’incidente.

"Conosciamo bene tutta la famiglia", aveva detto il sindaco di Sant'Anna, Raffaele Campostrini. "Quando abbiamo ricevuto la notizia siamo rimasti tutti sconvolti. Sono ragazzi cui vogliamo bene tutti. Le due giovani stavano raggiungendo altri amici a una festa a Breonio, mancavano circa 300 metri e sarebbero arrivate".