L’auto si schianta contro un albero mentre va alla festa di Capodanno, Valentina muore a 25 anni È morta a causa delle ferite riportate nell’incidente avvenuto la notte di Capodanno, la 25enne Valentina Vallenari Benedetti. Alla guida della vettura finita contro un albero un’amica che ora rischia l’accusa di omicidio stradale.

L'auto a bordo della quale viaggiava si è schiantata contro un albero, la sera della vigilai di Capodanno mentre andava a una festa, ma Valentina Vallenari Benedetti, 25 anni, il nuovo anno non ha potuto festeggiarlo. È morta in ospedale a Borgo Trento a causa delle ferite riportate nell'incidente. Alla guida della vettura l'amica, una ragazza di 23 anni di Verona per la quale ora si profila l'accusa di omicidio stradale.

Stando a quanto ricostruito finora dai carabinieri di Peri- Dolcè intervenuti sul posto poco dopo l'incidente, la Fiat Punto a bordo della quale viaggiavano le due amiche è finita fuori strada mentre percorreva la strada Provinciale 33, in località Breonio di Fumane. Sembra infatti che le due fossero dirette a una festa di Capodanno proprio a Breonio, così come confermato dal sindaco di Sant'Anna, Raffaello Campostrini: “Quando abbiamo ricevuto la notizia siamo rimasti tutti sconvolti. Sono ragazzi cui vogliamo bene tutti. Credo che le due giovani stessero raggiungendo altri amici ad una festa a Breonio, mancavano circa 300 metri e sarebbero arrivate”.

Sulla dinamica dell'incidente saranno fondamentali i rilievi dei militari insieme al racconto della 23enne alla guida che, ricoverata all'ospedale di Negrar è stata sottoposto all'alcoltest e agli esami tossicologici per capire se fosse alla guida in stato di ebbrezza. Al momento ciò che è chiaro è che la Fiat Punto è uscita di strada e ha finito la sua contro ad un albero, ma non ci sarebbero altre auto coinvolte.

Valentina è stata estratta dai vigili del fuoco dalla vettura che si è praticamente accartocciata. Dopo essere stata rianimata sul posto è stata trasportata a Borgo Trento in arresto cardiaco, dove è deceduta alle 1.30. La 25enne era originaria di Sant'Anna D'Alfaedo e lavorava dal fratello Alessio come segretaria, ma per arrotondare faceva anche qualche ora in una trattoria ed in un bar della zona.