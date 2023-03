Valanga travolge e uccide coppia di escursionisti in Valle Aurina: i corpi trovati sotto coltre di neve Sono stati trovati morti due escursionisti, un cittadino italiano di 51 anni e una lituana di 33 anni, entrambi residenti a Cavallino Treporti, che ieri erano stati travolti da una valanga in Valle Aurina durante una ciaspolata. A dare l’allarme il proprietario dell’albergo dove la coppia alloggiava.

A cura di Ida Artiaco

Immagine di repertorio.

Sono stati trovati oggi sotto la coltre di neve i corpi di una coppia di escursionisti che ieri erano stati travolti da una valanga in Valle Aurina, in Alto Adige. I due, un cittadino italiano di 51 anni e una lituana di 33 anni, entrambi residenti a Cavallino Treporti, nel Veneziano, erano usciti per un'escursione con le ciaspole, quando si è verificata la tragedia.

L'allarme è stato lanciato ieri sera dal titolare dell'albergo nel quale alloggiavano, quando non li ha visti rientrare a cena. Ma ormai era era già troppo tardi per avviare le ricerche, che sono iniziate stamattina e che si sono sfortunatamente concluse in tempi rapidi.

I soccorritori hanno infatti trovato i due turisti morti sotto una valanga, in località Sasso Nero a 1.700 metri di quota. Sul posto carabinieri per i rilievi di legge, e che ancora non hanno diffuso i nomi delle vittime, Gdf, soccorso alpino ed elisoccorso.

Attualmente il bollettino valanghe non indica un elevato grado di pericolo (livello 2 della scala, il cui massimo è 5). Ieri il livello era a 3 e già in mattinata una donna di 51 anni aveva rischiato grosso dopo essere stata travolta dalla massa di neve, che l'aveva trasportata a valle per circa 180 metri, sempre in Valle Aurina. Rimasta sepolta solo parzialmente dalla neve ad una quota di circa 1800 metri è riuscita a chiamare i soccorsi. Probabilmente durante la salita è stata lei stessa a provocare una valanga di neve bagnata. L'escursionista è stata dissotterrata e recuperata con il verricello, poi trasportata all'ospedale di Brunico con lievi ferite.