Moglie e marito trovati morti in casa a Udine: il cane della coppia ha vegliato i corpi per una settimana

Si chiamavano Ivan Cozianin, 77 anni, e Tatjana Bencan, 83, i due coniugi trovati morti nella loro casa a Udine nella mattinata di martedì 9 luglio. L'uomo avrebbe avuto un attacco di cuore e la donna, non autosufficiente, sarebbe deceduta di stenti. All'interno dell'abitazione c'era anche il loro cane, stremato ma vivo, che li avrebbe vegliati per una settimana.

A cura di Eleonora Panseri

A sinistra, Ivan Cozianin, 77 anni

Sarebbe deceduta di stenti Tatjana Bencan, 83 anni, il cui corpo è stato trovato ieri, martedì 9 luglio, dai Vigili del fuoco nel suo appartamento a Udine. È questo il terribile sospetto dei Carabinieri che stanno indagando sul decesso dei due coniugi trovati morti in casa. Insieme al cadavere della donna, c'era infatti anche quello del marito, Ivan Cozianin, 77 anni.

Da quanto ha potuto appurare il medico legale, che ha già escluso il coinvolgimento di terzi, l'anziana sarebbe morta nel suo letto, dove era costretta da mesi per una patologia grave, perché nessuno si sarebbe potuto più prendere cura di lei.

L'uomo infatti sarebbe morto qualche giorno prima, per un probabile attacco cardiaco. Il cadavere è stato trovato, dai soccorritori, in avanzato stato di decomposizione, sulla soglia della stessa camera dove giaceva anche la donna, il cui decesso è stato fatto risalire ad almeno 48 ore più tardi.

All'interno dell'abitazione della coppia c'era anche il loro cane, un pastore tedesco di nome Black, che li ha vegliati per circa una settimana. L'animale era stremato ma ancora vivo. Proprio il suo continuo abbaiare degli ultimi giorni aveva convinto i vicini di casa a richiedere l'intervento delle forze dell'ordine, visto che gli anziani non rispondevano al citofono e al telefono.

Sul posto, dopo aver ricevuto la chiamata, si sono recati i Vigili del fuoco e i carabinieri della stazione di Udine Est che hanno fatto la drammatica scoperta nella mattinata di ieri.

"Era una persona buona, intelligente e divertente", ha scritto in un lungo post che sta circolando sui social il giornalista Toni Capuozzo, ricordando e facendo un ritratto del 77enne, che conosceva da tempo. "Non credo che ci sarà un funerale e non voglio chiedermi se, in un mondo più solidale, sarebbe potuta andare diversamente. So che il destino orgoglioso di Ivan va rispettato".