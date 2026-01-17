Attualità
Valanga travolge 4 persone a Courmayeur: impossibile il salvataggio in elicottero a causa del maltempo

Valanga sul Monte Bianco a Courmayeur travolge 4 persone: 1 ferita. Impossibile il soccorso in elicottero a causa della scarsa visibilità.
A cura di Maria Neve Iervolino
Una valanga ha travolto quattro persone Courmayeur, Monte Bianco. A intervenire sul posto per il salvataggio è il Soccorso Alpino Valdostano insieme al Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (Sagf). Le operazioni di soccorso sono ancora in corso.

La valanga si è verificata nella zona del Canale del Ves, e ha coinvolto quattro persone, di cui una ferita. Nel corso della chiamata alla Centrale Unica del Soccorso hanno fatto sapere di essere tutti usciti autonomamente. Tre risultano illesi, mentre una persona ha riportato un trauma la cui entità è ancora da accertare.

Durante le operazioni di soccorso è stato impossibile eseguire il recupero in elicottero, e il mezzo è stato quindi usato solo per avvicinare i soccorritori il più possibile al luogo dell'evento. L'elicottero non è riuscito ad accostarsi ulteriormente a causa del meteo avverso e della scarsa visibilità in quota.

Leggi anche
Rigopiano, la storia di una tragedia che causò 29 morti e di un Hotel che non doveva esistere

Le squadre dopo essere state lasciate a terra stanno procedendo a piedi con i tecnici del Soccorso Alpino Valdostano e Sagf di Entreves-Courmayeur. Il ferito sarà portato in pronto soccorso per gli accertamenti diagnostici e le cure necessarie.

Articolo in aggiornamento

