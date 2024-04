video suggerito

Valanga travolge 14enne sulle Dolomiti: sepolta per 5 minuti e salvata da finanzieri in zona per caso La valanga a Forcella della Neve, sulle Alpi bellunesi. La 14enne di Forni Avoltri è stata trascinata per una sessantina di metri nel canale ed è rimasta sepolta per 5 minuti sotto un metro di neve. Salvata grazie all’intervento immediato dei soccorritori della Guardia di Finanza di Auronzo, che casualmente si stavano addestrando in zona e l’hanno estratta dalla neve prima che fosse troppo tardi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

La valanga che ha travolto la 14enne a Forcella della Neve

Momenti di terrore oggi a Forcella della Neve, a 2.400 metri di quota sulle Dolomiti nel territorio di Auronzo di Cadore, quando una ragazzina di soli 14 anni è stata travolta da una improvvisa valanga ed è rimasta letteralmente sepolta per 5 minuti sotto un metro di neve. Fondamentale per salvarle la vita l’intervento immediato di un gruppo di soccorritori alpini della Guardia di Finanza di Auronzo che per puro caso si stavano addestrando proprio in zona e sono intervenuti prontamente, liberando la minore e portandola in salvo.

L'allarme è scattato verso mezzogiorno di oggi, martedì 2 aprile, quando la ragazzina, parte di un gruppo di due adulti e 5 ragazzini diretti in cresta, è stata letteralmente travolta e seppellita da una valanga di neve. Secondo una prima ricostruzione, appena il gruppo è arrivato in cima, sarebbe avvenuto il distacco che ha coinvolto la quattordicenne di Forni Avoltri, in provincia di Udine, che si trovava circa venti metri più in basso rispetto al resto della comitiva.

L’adolescente quindi è stata trascinata per una sessantina di metri nel canale ed è rimasta sepolta per 5 minuti sotto un metro di neve. Fondamentale per lei la presenza sul posto e l’intervento dei soccorritori della Guardia di Finanza di Auronzo, che casualmente si stavano addestrando nelle vicinanze e l’hanno estratta dalla neve prima che fosse troppo tardi. Poco dopo hanno estratto dalla neve anche un secondo scialpinista, uno straniero coinvolto nella stessa valanga e che era ancora più basso nel canale ma era rimasto sommerso solo con le gambe ed è rimasto illeso.

Nel frattempo è stato allertato anche il Soccorso Alpino del Veneto che ha fatto subito decollare l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore. Quest’ultimo ha sbarcato con un verricello di 50 metri equipe medica, tecnico di elisoccorso e unità cinofila da valanga in quota. I soccorsi medici hanno preso in carico la 14enne ferita che lamentava dolori alla schiena. La minore è stata caricata in barella e recuperata dall’elicottero con il verricello e quindi trasportata all'ospedale di Belluno.

Sul posto anche l'eliambulanza dell'Aiut Alpin Dolomites di Bolzano che ha recuperato l'unità cinofile di Pieve e i compagni illesi della ragazzina rimasti che avevano perso gli sci nella valanga salendo a piedi gli ultimi metri.