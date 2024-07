Piena del fiume travolge auto con dentro mamma, papà e neonata di 5 mesi: salvati dai pompieri

video suggerito

A cura di Davide Falcioni

Il maltempo che ha flagellato il Piemonte e la Val D'Aosta tra sabato e domenica ha causato danni per decine di milioni di euro: la forza dell'acqua ha distrutto strade e ponti, spazzato via auto e isolato interi paesi, come nel caso di Cogne, ed è un miracolo che – almeno questa volta – non si siano registrate vittime.

Tra le famiglie salvate in extremis dai Vigili del Fuoco ce n'è una belga la cui storia è stata raccontata dal quotidiano La Stampa a partire dalla chiamata di aiuto arrivata al centralino del numero unico d'emergenza intorno all'una della notte tra sabato e domenica. Una donna, in lingua inglese, spiega all'operatore terrorizzata di essere intrappolata in auto e circondata da acqua e vegetazione insieme al marito e alla figlia di 5 mesi.

La famiglia era rimasta bloccata su isolotto in mezzo al torrente Orco, in provincia di Torino, ed è stata sorpresa dalla piena. Padre, madre e bambina sono stati individuati grazie al gps del telefono della donna. In loro soccorso sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco partite dai distaccamenti volontari di Chivasso e Montanaro. Mentre un vigile parlava al telefono con la donna, una squadra ha costeggiato a piedi la sponda. Il marito è riuscito a uscire dall'abitacolo del fuoristrada recuperato il mattino di ieri, domenica, diverse centinaia di metri più a valle. Poi sono state fatte uscire in sicurezza anche la mamma e la bimba.

La famiglia belga è stata salvata con un gommone dalla sponda del fiume fino all'isolotto. Le operazioni di soccorso si sono concluse alle 5 del mattino. Il papà e la figlia hanno trascorso un paio d'ore in pronto soccorso dell'ospedale di Chivasso, ma le loro condizioni non destano preoccupazione: per loro si è trattato solo di un enorme spavento, ma sarebbe potuta andare decisamente peggio senza il tempestivo intervento dei soccorritori.