Vacanze di Pasqua 2022, scuole chiuse da domani: date e calendario scolastico regione per regione Per le vacanze di Pasqua 2022 sono previsti 4 giorni di chiusura delle scuole. Gli istituti scolastici italiani chiuderanno le loro porte in tutte le regioni italiane dal 14 aprile al 19 aprile, con rientro previsto per mercoledì 20 aprile. Il calendario per l’interruzione delle lezioni è stabilito come sempre dal Miur.

A cura di Redazione

Anche per le vacanze di Pasqua 2022 il Miur ha disposto alcuni giorni di chiusura come da calendario scolastico pubblicato sul sito ufficiale. Per tutte le regioni italiane sono previsti 4 giorni di scuole chiuse: le Regioni, infatti, fissano la data di inizio e di fine delle lezioni, nonché i giorni di chiusura nel periodo natalizio e pasquale, o in altri periodi quali quello estivo. Le vacanze di Pasqua per gli studenti inizieranno domani giovedì 14 e finiranno martedì 19. Il calendario sarà uguale per tutte le regioni. Il rientro è previsto per mercoledì 20 aprile 2022. La Pasqua quest'anno cade di domenica 17 aprile, mentre il lunedì dell'Angelo (Pasquetta) si festeggerà il giorno successivo come di consueto.

Ma perché le festività pasquali non cadono in un periodo fisso dell'anno? La ricorrenza cristiana, come è noto, non cade in una settimana stabilita dell'anno. L'unico modo per segnare con certezza i giorni rossi sul calendario è seguire le fasi lunari. In questo modo si determina la celebrazione della Pasqua di anno in anno. La festività cristiana e le sue ricorrenze si basano sul concilio di Nicea che nel 325, interpretando un passo di San Paolo, stabilì come data della resurrezione di Gesù la domenica successiva alla prima luna piena di primavera. A cascata sono state poi stabilite anche una serie di altre feste mobili, come la Pentecoste e le Ceneri (47 giorni prima) che aprono il periodo della Quaresima. Le date delle vacanze scolastiche quest'anno sono le stesse per tutte le regioni italiane.

Questo non esclude che qualche istituto nostrano decida di aggiungere altri giorni al ponte pasquale. Perciò è importante chiedere conferma anche ai singoli istituti scolastici. Per il 2022 le vacanze pasquali sono state stabilite dal 14 aprile al 19 aprile con rientro mercoledì 20. Le indicazioni, come possibile leggere sul sito del Miur valgono per tutte le regioni.