Va sui binari con gli amici e sale sul treno, 15enne folgorato dai cavi elettrici: è grave L’incidente è accaduto alle 3 del mattino presso la stazione di Villa Opicina, a Trieste: il ragazzo si trovava con un gruppo di coetanei, quando è entrato in contatto con i cavi elettrici, la scossa lo ha sbalzato per due metri.

A cura di Biagio Chiariello

immagine vigili del fuoco

Un ragazzino italiano di 15 anni è stato trasportato in ospedale a Trieste dopo essere rimasto folgorato, attorno alle 3 del mattino di oggi sabato 15 luglio sui binari nei pressi della stazione ferroviaria di Villa Opicina. Le autorità stanno indagando su quanto accaduto nel cuore della notte: il ragazzo, mentre si trovava con un gruppo di coetanei, tutti quanti minorenni, nella zona della ferrovia, è entrato in contatto con i cavi della corrente elettrica ed è stato sbalzato per due metri.

La chiamata di soccorso è arrivata intorno alle 3 ai Vigili del Fuoco del Comando di Trieste. Sul posto è giunta immediatamente una squadra del distaccamento di Opicina che, una volta assicuratasi che la corrente fosse interrotta da parte dei tecnici della rete ferroviaria, ha operato per il recupero del giovanissimo, l’immobilizzazione sulla barella ed il suo trasporto all’ambulanza. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza e di un’automedica.

Il ragazzino è stato trasportato immediatamente all'ospedale in gravi condizioni per le cure necessarie. Avrebbe subito ustioni al 15 per cento del corpo e, con ogni probabilità, verrà trasferito in un centro grandi ustionati fuori regione. Sul posto anche la polizia ferroviaria ed i tecnici della stazione di Villa Opicina, un quartiere del comune di Trieste situato sull'altopiano del Carso.

Stando alle prime informazioni l'adolescente era in compagnia di diversi amici, tutti residenti nella zona, quando ad un certo punto sarebbe salito su un vagone cisterna fermo sui binari. È in questo istante che il giovane è rimasto folgorato, cadendo al suolo.