Va in bagno dopo la cena con amici, 24enne trovato morto in un ristorante di Camaiore: disposta autopsia Dopo aver consumato la cena in un ristorante di Camaiore (Lucca), un giovane di 24 anni si è alzato dal tavolo che condivideva con gli amici per andare in bagno. I commensali, non vedendolo tornare, sono andati a cercarlo nella toilette e lo hanno trovato in arresto cardiaco. Il giovane era già morto all'arrivo dei soccorsi. Disposta autopsia sul corpo.

A cura di Gabriella Mazzeo

Un giovane di 24 anni è stato trovato morto nel bagno di un ristorante a Camaiore (Lucca). Il giovane era andato a cena con alcuni amici e dopo aver consumato il pasto, si sarebbe alzato per andare in bagno. Le persone con le quali era seduto al tavolo, non vedendolo tornare, sono andate nella toilette del locale a cercarlo. Qui hanno fatto la tragica scoperta: il 24enne, infatti, era andato in arresto cardiaco. Insieme agli altri clienti del locale hanno allertato i soccorsi per cercare di rianimare l'amico.

Sul posto sono arrivate l'automedica di Viareggio e un'ambulanza della Misericordia di Capezzano Pianore. Nonostante i tentativi di salvare la vita del ragazzo, per lui non vi era già più niente da fare. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 24enne. Come confermato da fonti investigative a Fanpage.it, sul corpo del ragazzo sarà comunque effettuata l'autopsia, anche se la pista più accreditata è quella della morte naturale dovuta a un malore.

Il tutto è avvenuto introno alle 21.43 a Nocchi, una frazione del comune di Camaiore in provincia di Lucca. Del caso si sono occupati i carabinieri di Viareggio.

Non sono state rese note le generalità del 24enne che sarebbe uscito a cena con alcuni amici e che, a detta di alcuni testimoni, sarebbe sembrato in buona salute fino alla tragica scoperta nei bagni del locale. Per chiarire cosa abbia provocato la morte del giovane bisognerà aspettare i risultati degli esami autoptici che saranno effettuati per confutare senza ombra di dubbi l'ipotesi di una morte naturale.

Per non lasciare nulla al caso, sulla salma del 24enne saranno effettuati tutti gli accertamenti possibili, ma le forze dell'ordine hanno escluso quasi immediatamente l'ipotesi di una morte violenta. Sconvolti gli amici della vittima, i primi ad effettuare la scoperta e ad allertare i soccorsi.