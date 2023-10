Va a vedere una casa con la fidanzata: il pavimento crolla e Matteo cade da 3 metri. Morto a 22 anni Il dramma nella giornata di domenica a Ragusa. In compagnia di alcuni agenti immobiliari e della fidanzata, Matteo Battaglia stava visionando il locale con l’obiettivo di affittare l’appartamento per aprire un’attività commerciale. Improvvisamente il solaio avrebbe ceduto e il 22enne è volato giù, da un’altezza di 3 metri. È morto ieri sera all’ospedale di Catania.

A cura di Biagio Chiariello

Matteo Battaglia

Si trovava all’interno di un immobile a Ragusa quando sarebbe stato coinvolto nel crollo improvviso di un controsoffitto /soppalco: a due giorni da quell'assurdo incidente, Matteo Battaglia è morto all'ospedale Garibaldi di Catania a soli 22 anni lasciando un'intera comunità sotto shock per quanto accaduto domenica 8 ottobre in Sicilia.

Secondo le ricostruzioni della polizia, Matteo era in compagnia della fidanzata a Ragusa, in via generale Amato, per visionare l'appartamento che avrebbe dovuto affittare per avviare la sua attività commerciale. Con lui c'erano anche alcuni agenti immobiliari. Improvvisamente il solaio avrebbe ceduto, facendo precipitare per tre metri il povero ragazzo.

Immediatamente soccorso, il 22enne aveva riportato gravissime lesioni sbattendo la testa. Le sue condizioni sono apparse subito disperate: è stato subito portato in ospedale a Vittoria e poi trasferito d’urgenza a Catania. Inutili i tentativi di salvargli la vita. È morto dopo due giorni.

Diplomato al liceo classico “Carducci”, Matteo Battaglia era una ragazzo come tanti che a 22 anni progettava un lavoro autonomo e una vita assieme alla sua fidanzata. Attualmente era impiegato in un negozio di rivendita moto. La sua grande passione, oltre ai motori, era anche il calcio. Era un grande tifoso del Milan.

La notizia ha chiaramente destato sconforto e angoscia tra chi lo conosceva, ma non solo. Numerosi i messaggi di cordoglio sui social. Eleonora, per esempio, scrive: "Un’altra VITA strappata con tanta ingiustizia. Non ci sono parole e non ci saranno mai. Non doveva andare così… e basta Condoglianze a tutta la famiglia. Ciao Matteo Battaglia”. “Non ci sono parole… – scrive Maria Stella – Non si può accettare una cosa simile, non è facile dirti riposa in pace. Un grande dolore, solo un grande dolore. L’unica consolazione è che ad accoglierti ci sarà la tua mamma. Matteo la tua vita finisce a 20 anni quando ancora c’era tanto da vivere. Il tuo sorriso sarà sempre stampato sul mio cuore”.