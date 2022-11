Va a scuola in auto con un amico e si schianta: Milena muore a 14 anni dopo giorni di agonia Non ce l’ha fatta Milena Lentini, la ragazzina di appena 14 anni vittima di un incidente stradale mentre andava a scuola a Pesaro. L’adolescente si trovava in auto insieme a una coetanea e a un amico appena maggiorenne.

Non ce l'ha fatta Milena Lentini, ragazzina di appena 14 anni che nella mattinata di martedì 8 novembre è stata coinvolta in un terribile incidente d'auto mentre andava a scuola in compagnia di alcuni amici. La ragazzina sedeva sul sedile del passeggero insieme a un'amichetta, mentre alla guida vi era un amico appena maggiorenne delle due. Ad avere la peggio nel tragico schianto contro un'altra macchina è stata proprio Milena, che è stata dichiarata morta cerebralmente poco dopo il suo ingresso in ospedale. Salvi invece gli altri due adolescenti.

Secondo quanto ricostruito, l'incidente è avvenuto all'incrocio tra Ponte Valle e strada Tresole, nei pressi di Pesaro. Le cause del sinistro stradale non sono ancora state chiarite, ma sono al vaglio delle forze dell'ordine che indagano sui fatti. La ragazzina era stata ricoverata in condizioni disperate al Torrette di Ancona, ma i medici avevano dovuto dichiararne il decesso cerebrale già poche ore dopo il suo ingresso in reparto. La 14enne è rimasta legata alle macchine fino a sabato sera, quando ha esalato l'ultimo respiro.

Tantissime le dimostrazioni di affetto dei compagni di scuola e dei residenti di Mombaroccio, il paese dove Milena viveva insieme al papà, sua sorella e il fratello. La famiglia aveva già dovuto affrontare la dipartita prematura della madre. I cittadini si sono stretti attorno ai cari di Milena anche tramite social network con post nei quali ricordano la solarità della ragazzina.

Nel frattempo le forze dell'ordine continuano a indagare sulla dinamica dei fatti per ricostruire cosa è accaduto nella mattinata di martedì. Non è infatti chiaro cosa abbia causato lo schianto con un'altra vettura all'incrocio tra Ponte Valle e strada Tresole. Secondo quanto reso noto, la 14enne aveva già percorso diverse volte quells strada per arrivare a scuola.