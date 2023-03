Va a sbattere contro un furgone carico di mozzarelle, poi scappa e si butta dentro una fontana È accaduto ad Avezzano, in provincia de L’Aquila. Il carico di latticini è finito in mezzo alla piazza. Le forze dell’ordine hanno rintracciato ed identificato un 42enne, straniero.

A cura di Biagio Chiariello

Ha sbattuto con l’auto contro un furgone in sosta carico di latticini e poi è scappata, finendo per buttarsi nella fontana di piazza Risorgimento. È accaduto nella mattinata di ieri, 17 marzo, ad Avezzano, in provincia de L'Aquila.

Si tratta di un cittadino straniero di 42 anni residente nella Marsica. Era alla guida di un’utilitaria, un'Alfa Romeo Giulietta, quando, poco dopo le 7, è arrivato da via Cataldi e si è scontrato contro il mezzo davanti al bar Gran caffè. Lo scontro ha provocato danni anche per il dehors dello stesso bar. Il conducente del furgone del latte, fortunatamente non era all'interno del mezzo nel momento dell'incidente, e si trovava nello stesso bar per le consegne di mozzarelle e altre prodotti caseari.

Il carico di latticini è finito in mezzo alla piazza in mezzo alle sedie e ai tavoli del bar e ai sedili in marmo distrutti durante l’impatto.

Subito dopo l’incidente il 42enne, incredibilmente illeso, ha abbandonato l’auto, si è buttato nella fontana di piazza Risorgimento e poi è scappato. È stato rintracciato poco dopo, in stato confusionale, e ora si trova al pronto soccorso dell’ospedale di Avezzano.

Ancora da capire le dinamiche del sinistro e non si esclude che il conducente dell’auto fosse in stato di alterazione psicofisica. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale che stanno visionando le telecamere di sorveglianza esterne all’attività commerciale.

Nel frattempo l’area di piazza Risorgimento è stata delimitata dalla polizia locale e sono in corso le operazioni di pulizia per rimuovere i latticini finiti in strada.