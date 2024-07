video suggerito

Usavano donazioni per le cure della figlia malata per pagare viaggi e videogiochi: truffa da 200mila euro Hanno utilizzato le donazioni che sarebbero servite a sostenere costose cure mediche destinate alla figlia malata per pagare viaggi, abbonamenti alla pay-tv e videogiochi, ed effettuare versamenti di denaro verso l'America Latina. I genitori della bambina e una terza persona sono stati indagati per aver organizzato una truffa da 200mila euro ai danni di un'associazione della Valsesia.

A cura di Eleonora Panseri

Immagine di repertorio

Per diverso tempo hanno utilizzato le donazioni che sarebbero servite a sostenere costose cure mediche destinate alla figlia malata per pagare viaggi, abbonamenti alla pay-tv e videogiochi, ed effettuare versamenti di denaro verso l’America Latina.

Tre persone sono state indagate per aver organizzato una truffa ai danni di un’associazione filantropica della Valsesia, scoperta dalla guardia di finanza di Vercelli, al termine di un’operazione di polizia giudiziaria coordinata dalla Procura locale.

Tra le persone oggetto dell'indagine, ci sono anche i genitori di una bambina affetta da una patologia rara. Secondo quanto è stato ricostruito dagli uomini delle Fiamme Gialle, un'ingente somma di denaro, circa 200mila euro, tutti soldi donati all'associazione da benefattori, era stata vincolata dalla Onlus valsesiana per le cure della bambina.

Ma i genitori della minore avrebbero utilizzato quasi la totalità della somma donata per altri motivi, come già detto, per l'acquisto di videogiochi, per abbonamenti alla pay-tv e per pagare viaggi. Tutto questo, secondo quanto si apprende, con la complicità di una terza persona, anch'essa indagata. Dal Comando della Guardia di Finanza sono stati sequestrati complessivamente 128mila euro.

Durante le indagini i finanzieri, per riuscire a risalire all’utilizzo effettivo del denaro, hanno effettuato controlli in noti ospedali pediatrici in diverse Regioni d'Italia, come la Liguria, la Lombardia e la Toscana.

Le Fiamme Gialle hanno anche scoperto l'esistenza di fatture e ricevute che sarebbero stat create ad hoc dai tre indagati e utilizzate per ottenere i fondi da parte dell’associazione. Tra queste, c'erano anche fatture emesse da un medico luminare spagnolo che ha uno studio in Italia e ricevute di frequenti viaggi all’estero in numerose strutture sanitarie.