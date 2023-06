USA, operaio in aeroporto viene inghiottito e ucciso dal motore di un aereo La tragedia si è consumata nello scalo internazionale di San Antonio, negli Stati Uniti. La National Transportation Safety Board ha aperto un’inchiesta.

A cura di Davide Falcioni

Un operaio dell'aeroporto internazionale di San Antonio, negli Stati Uniti, è morto dopo essere stato risucchiato nel motore di un jet. È accaduto venerdì intorno alle 22 e 25, ora locale, mentre un aereo della Delta Air Lines appena atterrato da Los Angeles stava rullando verso un gate di arrivo. Stando a quanto hanno reso noto i funzionari del National Transportation Safety Board (NTSB) degli Stati Uniti il lavoratore – la cui identità non è stata resa pubblica – è stato risucchiato nell'unico motore che l'aereo in questione aveva acceso in quel momento.

"L'NTSB è in contatto con Delta. Stiamo raccogliendo tutte le informazioni disponibili a capire cosa potrebbe essere accaduto". Unifi Aviation, i cui dipendenti forniscono operazioni di assistenza a terra per Delta Airlines e altre compagnie aeree, si è detta "profondamente addolorata per la morte dell'operaio durante un tragico incidente". La società ha anche precisato che sulla base delle informazioni disponibili la morte del lavoratore è "estranea ai processi operativi, alle procedure e alle politiche di sicurezza di Unifi", scaricando quindi ogni responsabilità. "I nostri cuori si stringono alla famiglia del defunto e rimaniamo concentrati sul supportare i nostri dipendenti sul campo e garantire che si prendano cura di loro durante questo periodo", ha aggiunto la dichiarazione di Unifi. "Per rispetto per il defunto, non condivideremo alcuna informazione aggiuntiva" in questo momento.

Sul drammatico incidente è in corso un'indagine del National Transportation Safety Board. Il caso ha ricordato quello del 31 dicembre 2022 di Montgomery, Alabama, quando a morire in circostanze simili fu Courtney Edwards .