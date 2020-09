Sono giorni di allarme per la sorte di Kevin, un ragazzo di 21 anni che vive a Urbino (Pesaro e Urbino) e lavora in un agriturismo della zona da circa una settimana. Lunedì 21 settembre, intorno alle 19 e 45, si è allontanato dalla struttura presso la quale è ospite da qualche anno e non ha più fatto ritorno. Secondo Chi L'Ha Visto potrebbe aver bisogno d'aiuto.

Dal tardo pomeriggio di lunedì sulla sorte del 21enne nessuna informazione. Il giovane – fa sapere il sito della celebre trasmissione televisiva – sarebbe dovuto rientrare intorno alle 22:30, ma così non è stato e di lui, da quel momento, non si sono avute più notizie. "Ha con sé documenti e cellulare, che però risulta spento. Non ha con sé i farmaci che deve assumere per la sua terapia quotidiana. Kevin sta attraversando un momento di fragilità e potrebbe avere bisogno di aiuto. Indossa gli orecchini come in fotografia".

Il giovane ha occhi verdi, capelli cortissimi, quando è scomparso indossava un giubbotto blu con puntini bianchi e uno zaino. Chiunque abbia informazioni utili può contattare le forze dell'ordine o la redazione di "Chi l'ha visto?" al numero 068262.