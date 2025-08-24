Uomo trovato morto nel fiume Adige: il corpo era in acqua da tempo e impigliato in un tronco

Un uomo di circa 60 anni è stato trovato morto nel fiume Adige a Zevio, paese in provincia di Verona: il suo corpo era impigliato in un tronco nell’acqua.

Tragica scoperta nel fiume Adige nel Veronese. Un uomo, di circa 60 anni, è stato trovato morto: il suo corpo era impigliato in un tronco nell'acqua. L'allarme è stato lanciato stamattina e il cadavere è stato subito recuperato a Zevio, paese in provincia di Verona, all'altezza del ponte "Perez".

Sul posto si sono subito precipitati i vigili del fuoco, che hanno recuperato la salma, e i carabinieri di San Bonifacio. Intanto sono state avviate delle indagini e si sta procedendo con l'identificazione della salma. Fondamentale per capire le cause del decesso sarà anche una possibile autopsia.

Dai primi esami sul cadavere, il corpo risulterebbe in decomposizione: questo vorrebbe dire che molto probabilmente si trovava in acqua da diverso tempo. Si procederà con tutte le verifiche del caso.

Non è che l'ultimo caso. Tre giorni fa il corpo senza vita di un uomo di 40 anni è stato trovato e recuperato dalle acque del Lago di Garda a Peschiera, in provincia di Verona. La vittima risultava dispersa da qualche giorno. Dalle prime informazioni si sa che l'uomo era uscito per una gita in pedalò ma non era mai tornato. A lanciare l'allarme è stato un amico. Anche in questo caso si sta procedendo con tutti gli accertamenti del caso per chiarire nel dettaglio le cause del decesso.