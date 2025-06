Uomo spara in testa alla moglie e la uccide: dramma in casa a Lecce

video suggerito

A cura di Antonio Palma

Ennesima tragedia famigliare oggi a Lecce dove un uomo ha ucciso a colpi di arma da fuoco la moglie, sua coetanea, prima di essere fermato dalle forze dell’ordine intervenute sul posto. Il dramma si è consumato nella tarda mattinata di oggi, domenica 8 giugno, in via Bonifacio, nella zona di San Pio del capoluogo salentino. Ad aprire il fuoco con una pistola che deteneva in casa è stato un uomo di 82 anni, Luigi Quarta, poi fermato dai carabinieri.

Secondo le prime notizie, il pensionato ha colpito la moglie Amalia Quarta nell'abitazione famigliare in cui convivevano da lungo tempo, sparandole alla testa e uccidendola sul colpo, infine ha allertato i soccorsi con una chiamata di emergenza al 118, raccontando l'accaduto al telefono. All'arrivo dei soccorsi medici e dei miliari dell'arma nell'abitazione, al piano terra di una piccola palazzina, per la donna di 83 anni però ormai non c'era più nulla da fare. L’ottantaduenne ha atteso sul posto l’arrivo dei carabinieri che lo hanno messo in stato di fermo e condotto in caserma, dove ora viene ascoltato e interrogato per ricostruire la terribile vicenda.

Il luogo in cui si è consumato il delitto a Lecce

L'allarme è scattato all'ora di pranzo, intorno alle 12, quando lo stesso 82enne ha chiamato i numeri di emergenza per avvertire di quanto era appena accaduto in casa. All'arrivo dei carabinieri nell'appartamento che la coppia condivideva, lui non si era allontanato, era ancora sul posto ed è stato fermato. La donna, una signora di 83 anni, giaceva ormai senz vita in camera da letto dove sarebbe stata uccisa con una pistola regolarmente detenuta dall'uomo.

Sul posto anche i sanitari del 118 in ambulanza e automedica ma non hanno potuto far nulla per la donna che è morta sul colpo. Si sta ora cercando di ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e soprattutto il movente del gesto omicida. Sul posto è giunto anche il pm di turno del Tribunale di Lecce, Alessandro Prontera. Secondo i vicini di casa, la coppia di pensionati non aveva mai dato segnali di una possibile tragedia e descrivono i due coniugi come tranquilli, senza nessun particolare precedente di tensione o violenza.