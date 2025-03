video suggerito

Uomo minaccia suicidio a Spoleto: "Ho ucciso mia moglie". La polizia trova cadavere della donna in casa L'uomo minacciava di buttarsi dal ponte delle Torri, nei pressi della rocca Albornoziana, nella cittadina umbra. È stato riportato alla calma, ma nel frattempo le autorità hanno fatto la tragica scoperta. Si indaga per femminicidio.

A cura di Biagio Chiariello

Il ponte delle Torri a Spoleto (foto Fanpage)

Lo hanno trovato in bilico sul parapetto del Ponte delle Torri, a un passo dal vuoto. Con lo sguardo perso e la voce tremante, ha confessato il motivo che lo spingeva a compiere quel gesto disperato: "Ho ucciso mia moglie". Un dramma che ha scosso Spoleto, la cittadina medievale in provincia di Perugia, nella mattina di oggi, mercoledì 26 marzo, quando la polizia è intervenuta per salvare l’uomo, evitando così un’altra tragedia.

Mentre gli agenti cercavano di riportarlo alla calma, a poco più di un chilometro di distanza, in via Porta Fuga, veniva fatta la macabra scoperta: il corpo senza vita della moglie giaceva all’interno della loro abitazione, al quarto piano della Rocca dei Perugini, un palazzo storico del centro. L’appartamento è stato immediatamente posto sotto sequestro per consentire ai rilievi forensi di ricostruire la dinamica dei fatti.

L’ipotesi della Procura di Spoleto è che si sia trattato di un femminicidio, un ennesimo episodio di violenza domestica che si è concluso nel peggiore dei modi. Il marito, reo confesso, è stato messo in salvo dagli agenti che hanno bloccato il suo tentativo di suicidio, impedendogli di lanciarsi nel vuoto dagli 80 metri di altezza del celebre ponte. Dopo il salvataggio, l’uomo è stato preso in custodia dalla polizia per essere interrogato e fornire una versione più dettagliata dei fatti.

Sul luogo del ritrovamento del corpo è arrivato il magistrato di turno, mentre gli investigatori stanno raccogliendo prove e testimonianze per chiarire cosa sia realmente accaduto nelle ore precedenti.

La comunità locale, sotto shock, attende ulteriori sviluppi su una vicenda che ha sconvolto la cittadina umbra e riacceso il dibattito sulla violenza di genere.