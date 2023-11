Una strana luce illumina i cieli del Nord Italia, il fenomeno visibile fino in Spagna e Portogallo Intorno alle 19.30 nei cieli del nord ovest è stato fotografato uno strano alone. Non è chiaro di cosa si tratti, le ipotesi sono delle più varie. Tantissime le segnalazioni sui social.

Il cielo continua a regalare sorprese in questi giorni. Dopo aver lasciato tutti senza parole domenica 5 novembre con le luci rosse apparentemente legate a un’aurora boreale, oggi 18 novembre ad illuminare il cielo, intorno alle 19.20, ci ha pensato uno strano alone avvistato in diverse zone del nord Italia, specialmente tra Piemonte, Liguria e Lombardia (le testimonianze riferiscono che sia durato circa 5 minuti).

Segnalazioni del bagliore sono arrivate alla nostra redazione negli ultimi minuti.

"Ho appena avvistato io e tutta la mia famiglia dal cortile della casa dei miei nonni in Piemonte precisamente in Valsesia un puntino estremante luminoso che in maniera repentina ha creato una sorta di esplosione che ha creato un alone circolare nel cielo (visibile al buio ) di dimensioni enormi che è scomparso nell'arco di pochissimi minuti avvistato da pray biellese in direzione delle montagne del biellese" ci scrive Mattia di Cassano Magnago.

Sui social circolano già tantissime foto del fenomeno. Una delle ipotesi è che possa essere legato al lancio (e all'esplosione) della Starship questo pomeriggio e quindi al metano e ossigeno, usati come carburanti, dispersi a circa 150km di quota e quindi ancora illuminati dal Sole, si legge sulla pagina Tornado in Italia.

Non è neanche chiara la natura, artificiale o naturale del fenomeno. Il colore può ricordare il metano dei razzi spaziali, fanno notare alcuni.

Non solo comunque il nord Italia. Alcuni riferiscono di aver visto la luce anche dalla Sardegna. Ma il bagliore sarebbe stato avvistato anche in Spagna e Portogallo.