Un topo entra nella cabina elettrica e manda in tilt il Tribale di Prato: rinviate tutte le udienze Il roditore ha causato l’interruzione dell’energia elettrica imponendo lo stop a tutte le attività che erano state programmate questa mattina. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Davide Falcioni

Il Tribunale di Prato ha dovuto annullare questa mattina tutte le sue attività per colpa di un topo. Proprio così: a rivelarlo, con una nota ufficiale, sono stati la presidente facente funzioni del palazzo di giustizia, Lucia Schiaretti, e il procuratore Luca Tescaroli.

"Appare doveroso segnalare – scrivono i due magistrati – che, nel corso della mattinata odierna, si è verificata l’interruzione del flusso dell’energia elettrica a causa di un corto circuito generato dall’accesso all’interno della cabina elettrica di un topo. Il gruppo elettrogeno non è risultato funzionare, sicché si è generato il blocco di tutte le attività degli uffici diretti dagli scriventi, con necessità di rinviare le udienze, con interruzione delle molteplici attività e l’impossibilità di assicurare i servizi al pubblico".

"In questo momento – hanno aggiunto i due scriventi – sono in corso i lavori per consentire di risolvere almeno temporaneamente le criticità e, allo stato, non siamo nelle condizioni di dire quando si potranno riprendere le attività. Va segnalato, altresì, che al momento non è possibile avviare l’impianto di riscaldamento e che sono in corso anche gli interventi per la risoluzione di tale problematica".