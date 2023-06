Un batterio nella carne servita alla mensa, intossicati 42 bambini I risultati delle analisi: un batterio, presente in concentrazione rilevante nella carne servita in una mensa scolastica di Girifalco, nel Catanzarese, ha provocato una tossinfezione alimentare a 42 bambini.

Quarantadue bambini hanno accusato sintomi di intossicazione alimentare nella mensa scolastica di Girifalco, nella provincia di Catanzaro, a causa di un batterio presente nella carne. Un batterio – "Enterococcus Faecalis" – presente in maniera rilevante al punto da interessare complessivamente 90 ragazzi.

Questo il risultato delle analisi di laboratorio effettuate dall’IZSM su un campione di alimento prelevato dall’ASP – SIAN di Catanzaro. Gli accertamenti sono scaturiti a seguito di attivazione da parte della locale Compagnia Carabinieri e del NAS di Catanzaro dopo le numerose segnalazioni arrivate da parte di genitori che a fine maggio avevano riscontrato nei loro figli malessere riconducibile proprio a una intossicazione alimentare.

Le cause della presenza del batterio sarebbero da attribuire a condizioni di carenza igienica e anche a procedure scorrette del personale nella preparazione, conservazione e successiva somministrazione del pasto.

Situazioni già oggetto di controllo e provvedimenti amministrativi a inizio anno da parte dello stesso Servizio Asp. Questo patogeno, a quanto emerso, colpisce soprattutto persone con difese immunitarie non elevate, e questo giustificherebbe il fatto che la tossinfezione ha interessato esclusivamente i bambini e non gli adulti come insegnanti e personale Ata che hanno mangiato le stesse pietanze.

Le irregolarità igienico-sanitarie emerse hanno portato all'emanazione di un provvedimento immediato con relativa sanzione e di una ordinanza dell’autorità sanitaria competente, al fine di mettere in sicurezza le procedure adottate dalla ditta che gestisce la refezione. I militari hanno trasmesso una nota informativa corredata da allegati e accertamenti di laboratorio alla Procura della Repubblica per i provvedimenti del caso, per verificare le eventuali responsabilità in capo alla ditta e ai singoli operatori del servizio della mensa.

L'intossicazione alimentare dei 42 bambini ha destato allarme nella comunità. "Gli Uffici del Comune – si legge in una nota – stanno, già, lavorando alla bozza del nuovo Capitolato d'appalto che sarà, prontamente, sottoposto all'attenzione della Commissione Consiliare e della scuola. È chiaro che, nel nuovo capitolato, saranno incluse delle misure utili ed efficaci al fine di impedire che simili episodi possano ripetersi nuovamente".